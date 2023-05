Chrudimská Základní umělecká škola (ZUŠ) s téměř tisícovkou žáků a 35 učiteli se řadí mezi největší v Pardubickém kraji. „Studování u nás je opravdu velmi levné,“ říká Martin Profous, který vede zmíněnou ZUŠ od roku 2020.

„Když si spočítáte, že v měsíčním školném je za 270 korun zahrnuto řekněme čtyři až pět lekcí hry na nástroj a přidáte k tomu i hudební nauku a souborovou hru, pak jde v souhrnu například o dvě až čtyři hodiny týdně. Když to znásobíte počtem týdnů v měsíci, pak vychází hodinová úhrada opravdu velmi nízko,“ vypočítává v rozhovoru pro Deník ředitel, který po maturitě na chrudimském gymnáziu vystudoval obor hudební věda na brněnské Masarykově univerzitě.

Jaké obory je u vás možné studovat?

Samozřejmě hudební obor, který je jakýmsi univerzálním oborem v rámci všech základních uměleckých škol. Dále nabízíme také obor výtvarný, taneční a literárně – dramatický. Každý z oborů se pak dělí na jednotlivá studijní zaměření.

Podívejme se podrobněji na hudební obor. Jaké nástroje jsou mezi žáky nejpopulárnější?

Děti nejvíc zajímá hra na klavír, na klávesové nástroje, nebo hra na kytaru.

Liší se nějak zájem mezi dívkami a chlapci?

Co se týká konkrétních nástrojů, tak to jsem nezjišťoval. Tři čtvrtiny našich žáků ale tvoří dívky, je jich opravdu drtivá většina. Ono se někdy obecně říká, že současný školní systém není pro kluky úplně ideální, protože ti by potřebovali víc možností pohybové a herní akce, prostě určitého vybouření.

Je výuka hry na různé hudební nástroje zpoplatněna odlišně?

Platí se jednotná částka, rozdělení podle druhu nástroje by nedávalo žádný smysl. U nás se platí 270 korun měsíčně. Stejnou částku platí dokonce i studenti v ostatních oborech, což ale na jiných školách nemusí být zvykem.

Na co školné využíváte?

Část veřejnosti možná žije v představě, že školné jde na platy učitelů. Tak to ale není. Peníze na platy nám posílá stát. Platby od rodičů využíváme k úhradě provozních nákladů, k pořízení vybavení a podobně.

Musí na vaší škole rodiče uhradit roční školné naráz?

Máme zavedeny pololetní platby, jde tedy o dvě stejné částky ve výši 1350 korun. Pokud se rodina žáka ocitne v tíživé sociální situaci, můžeme jí nabídnout i splátkový kalendář. Není to příliš obvyklé, ale občas může nastat i taková situace.

Myslíte si, že je studium v rámci ZUŠ levné?

Podle mě je opravdu velmi levné. Když si spočítáte, že v měsíčním školném je za 270 korun zahrnuto řekněme čtyři až pět lekcí hry na nástroj a přidáte k tomu i hudební nauku a souborovou hru, pak jde v souhrnu například o dvě až čtyři hodiny týdně. Když to znásobíte počtem týdnů v měsíci, pak vychází hodinová úhrada opravdu velmi nízko.

Kolik stojí hodina výuky u soukromého učitele?

Soukromému učiteli by žák zaplatil třeba i 300 korun. Ovšem ne za měsíc, jako v ZUŠ, ale už za jednu vyučovací hodinu.

Jak je to s potřebnými hudebními nástroji? Ty žákům půjčujete?

Ano, půjčujeme. Zejména těm mladším žákům, kteří třeba ještě nejsou stoprocentně rozhodnuti, že se budou hře věnovat po většinu svého života. Nebo jsou ve věku, kdy jsou ještě malí, a nástroje by museli několikrát měnit s tím, jak sami sílí a rostou.

