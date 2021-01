Bolavý zub je neodbytný prevít, zpravidla se ozve v noci čio víkendech. Potom nezbývá, než vyhledat stomatologickou pohotovost. Pro lidi žijící na Pardubicku nebo Chrudimsku je jediným řešením pohotovost sídlící v Pardubické nemocnici. Ale tam se tvoří obrovské fronty, ve kterých se zpravidla nedostane na každého.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Modlete se, ať vás nerozbolí zub, protože nemáte šanci na ošetření. Ordinační doba na pohotovosti je od 17 do 21 hodin. Ve frontě stálo asi 35 lidi a dolev čekárně bylo dalších 10 lidí. Na manžela se nedostalo, musel druhý den jet do Pardubic znovu, tentokrát už ve tři odpoledne, aby měl časový náskok. Po vytržení zubu nedostal ani lékařskou zprávu, bolest byla ukrutná. Až potom, co mu jeho zubní lékařka každý den ránu čistila a nasadila antibiotika, bolesti začaly ustupovat,“ svěřuje se se zkušenostmi mezi svátky Ilona Kudrnová z Chrudimi.