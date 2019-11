Kdy a jestli vůbec začne znovu ošetřovat pacienty nebo skončí úplně, není jisté. Podle radnice stojí za uzavřením ordinace nedávné změny ve vedení společnosti. „Tyto změny přinesly negativní dopad do fungování ordinace, která musela být uzavřena,“ informuje město na facebookovém profilu.

„Informace byla uveřejněna z důvodu množících se dotazů od pacientů,“ upřesnil starosta Václav Kubín s tím, že ordinace nekončí, ale je jen uzavřena. „Doufám, že jen na dobu nezbytně nutnou,“ dodává starosta.

Stomatologickou ambulanci v Králíkách provozuje společnost Ecce Dent druhým rokem. V září 2017 odkoupila ordinaci za devět tisíc korun od Jana a Marie Špičkových, kteří dva měsíce před tím svoji dlouholetou zubařskou praxi ve městě ukončili. Jediným vlastníkem společnosti Ecce Dent je aktuálně investiční fond Core Capital Sicav.

Společnost Ecce Dent má dva jednatele, Petra Kromíchala, který je současně členem správní rady Core Capital Sicav. Druhým jednatelem je od konce října letošního roku Tomáš Blažek. Společnost Ecce Dent provozuje dvě další ordinace, v Jilemnici a Lázních Bělohrad.

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera se o pacienty mají postarat zdravotní pojišťovny. „Přes veškerý povyk je počet pacientů požadujících péči ale bez péče velmi malý. Pokud bude potřeba lékař v Králíkách, jistě se vypíše výběrové řízení a pokud se nepřenese smlouva jinam, tak se někdo přihlásí dříve nebo později,“ říká.

O uzavření ordinace v Králíkách komora informace nemá. „Dozvíme se, až pokud by se přesouvali lékaři. Může se stát, že dočasně budou pacienti někam dojíždět, ale třeba VZP neregistruje místo, kde by nedodržovala předepsanou dojezdovou dobu k lékaři. Klienty převezme vítěz výběrového řízení. To se nevyřeší přes noc ale vyřeší se to zcela nepochybně, pojišťovny nemají jinou možnost,“ dodává Šmucler.

V Králíkách jde za poslední měsíce už o druhé omezení dostupnosti zdravotní péče. V prosinci končí praktická lékařka Michaela Voláková, která má v péči kolem sedmnácti set pacientů. Radnice má podle starosty Kubína omezené možnosti, jak situaci řešit. „Obecní samosprávy mohou pouze pomoci s vytvářením podmínek pro lékaře (byty, ordinace, finanční výpomoci), nemohou však tvořit systém zdravotnictví jako takový, od toho jsou ze zákona jiní. Velmi bych uvítal hlubší analýzu a především zásadní řešení od příslušných institucí odpovědných za zdravotní péči,“ říká Václav Kubín.