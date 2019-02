„Uslyšíte spoustu důležitých informací a budete mít jedinečnou příležitost se odborného lékaře v klidu vyptat na vše, co vás ohledně zubů zajímá,“ zve knihovna. Zubař připomene, kdy a proč navštěvovat zubního lékaře, jak zvládnout ústní hygienu dětí i dospělých, co je to zubní plak, zubní kaz a parodontitida a také jaké jsou náhrady při ztrátě zubu. Filip Kulhánek na přednášce, která začíná v 17.30 hodin, také vyvrátí mýty, které se tradují, například o kartáčcích či dědičnosti kazivosti zubů.