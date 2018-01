Ztracené turisty hledali i pod lavinou

Dolní Morava - Mlha, že není vidět dál než na pět, deset metrů, nárazový vítr. Počasí, že by psa nevyhnal, a ze svahu Králického sněžníku se utrhuje lavina. Policie vzápětí dostává oznámení o tom, že se pohřešují čtyři lidé. Do oblasti míří horská služba, policie, záchranka i hasiči a rozjíždí se velká pátrací akce.

Až na nepřízeň počasí je vše v plánu. Na Králickém sněžníku se ve středu odehrálo cvičení Záchrana, které mělo pod taktovkou krajského policejního ředitelství Pardubického kraje ověřit, jak se záchranný systém vypořádá s akcí tohoto rozsahu v takto těžkých podmínkách. Hlavní tíhu práce v terénu nesou policisté krajské pořádkové jednotky a členové horské služby.

Na horu vyrážíme ještě před samým začátkem cvičení rozmístit figuranty. Rodiče a dvě děti na výletě budou představovat čtyři policejní dobrovolníci. Dva z nich podle scénáře ztratí orientaci v lese poté, co další dva zasype lavina. V akci jsou sněžné skútry horské služby, ale také poprvé v tak velké míře i nové policejní čtyřkolky, kde se kola pro tento den vyměnila za pásové podvozky.

Z relativní zimní pohody vyjíždíme po svazích Králického sněžníku do mlhy. "Podmínky by mohly být i horší," říkají členové horské služby. "Mohlo by pořádně sněžit a fučet a to by nebylo vidět ani na metr, tohle ještě není nejhorší," popisují zkušenosti. Do sněhové závěje, která má simulovat lavinu, zahrabáváme dva policejní dobrovolníky. Mají kolem sebe záhrab, kde budou muset vydržet pod vrstvou sněhu. Úkolem pátracích týmů totiž je pod vedením Horské služby prozkoumat lavinové pole a pátrat po přeživších. Další týmy mají za úkol hledat další dva zbloudilé turisty. V základním táboře mezitím hasiči a záchranná služba připravují zázemí pro příjem raněných a záchranáře.

Jenže mlha dělá první díru do plánu. Není možné na místo povolat vrtulníky, které by k lavině rychle dopravily záchranáře a až nahoru se nevyškrábe ani rolba. Doprava pátračů k lavině tak závisí na skůtrech a čtyřkolkách a to chvíli trvá. Další pátrací týmy prohledávají určené sektory. V terénu jsou i psovodi a také příslušníci Horské služby z Ukrajiny.

K místu, kde pod "lavinou" skončili naši dva pohřešovaní, se mezitím dostane dostatek policistů a vyráží do lavinového pole, které mezitím vytýčila horská služba. Nyní je čeká pátrání.

"Záchrana z laviny je jednou z nejobtížnějších záchranných činností, se kterou se lze v našich podmínkách setkat. Stojíte proti těžko přístupného terénu, který většinou doplní velmi špatné počasí, nedostatek prostředků i záchranářů," shrnuje podmínky insturktor horské služby

Ve skutečnosti by se na místě použil pes, protože ten je nejrychlejší. Jde ale o výcvik a tak policisté dostávají do rukou lavinové sondy a jdou takzvaně "píchat" do sněhu. Naši figuranti už jsou ve tmě pod sněhem přes dvě hodiny. "Být to skutečná lavina, už tady jen dohledáváme mrtvoly," konstatuje záchranář horské služby.

Krátce po nalezení dvou přeživších ve sněhu uspěje o několik set metrů dál i skupina pátračů, která v lese najde další dva pohřešované. Znamená to postupné stahování lidí dolů.

"Být to ve skutečnosti, toto celé by trvalo pravděpodobně déle a asi by nešlo o úspěch. Nicméně právě proto je to cvičení, ze kterého si ověříme co je potřeba zlepšit," hodnotil akci šéf krajského krizového řízení Aleš Boňatovský.

Policisté například nahoru vyráželi připraveni. Běžná služební výstroj oblečením počínaje ale se zásahem v horském terénu příliš nepočítá. Řada policistů měla vzhledem k charakteru akce k dispozici sněžnice pro snadnější pohyb na sněhu, ale ty k běžné výbavě policistů také zrovna nepatří. Neztratí se ani kanystry s palivem pro čtyřkolky, které mají v těžkém terénu pochopitelně žízeň a další řada detailů.

Co například fungovalo, byla mobilní aplikace Záchranka, která nově umí spojení nejen s záchrannou, ale i horskou službou. I když i tady jsou technické limity v podobě dosahu signálu a výdrže baterie.