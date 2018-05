Zrušit zákaz kouření? Anketa řekla ne, lidem se ale nelíbí diktát státu

Orlickoústecko - Striktní pravidla vadí jen čtvrtině oslovených respondentů.

„Zákaz kouření.“ Cedule, která na dveřích restaurací a hospod visí už rok. Zatímco tři čtvrtiny Deníkem oslovených respondentů v Pardubickém kraji proti zákazu dnes již nic nenamítají, podle čtvrtiny lidí se zákaz ve stávajícím rozsahu neosvědčil. Polovina lidí pak připustila možnost, že by mohl být striktní zákon zmírněn, pro jeho úplné zrušení se však v kraji vyslovilo jen 8 procent lidí.

Skupiny páchnoucích a mnohdy i hlučících kuřáků před restauracemi vadí v kraji dvěma třetinám tázaných. Na Orlickoústecku polovině. „Bydlím v domě, v jehož přízemí se nachází restaurace. I přesto, že bydlím ve třetím patře, v létě je to peklo. Kuřáci z chodníku téměř neodejdou, takže věčně máme zápach kouře v bytě. V horkém létě se u otevřeného okna nedá spát nejen kvůli zápachu, ale i kvůli hluku diskutujících opilých kuřáků,“ říká například jednatel společnosti Oustecké nádraží Martin Kadrman.

Se zákazem kouření se kuřáci smířili, s čím se ale řada lidí nemůže smířit, je diktát státu. „Zapomíná se, že to není zákon o nekouření ale pozvolné rušení osobní a podnikatelské svobody. Co má kdejaký hejhula ve vládě diktovat podmínky majiteli nebo pronajímateli restauračky, zda jeho lokál bude kuřácký či nekuřácký,“ rozčílil se na Facebooku jeden z diskutujících. „On sám si určí, zda jeho knajpa bude začouzená nebo z ní bude nekuřácký salon, zrovna tak host má mít právo volby, nekuřák si vyhledá nekuřáckou restauraci a kuřák si zaleze do svého oblíbeného zahuleného hnízda, tomu se říká svoboda,“ dodal.

S létem si ale kuřáci budou moci vychutnat cigaretu s půllitrem v ruce. Na zahrádky se totiž zákon nevztahuje. „A proto, komu kouření vadí, může jít dovnitř, tam se přece nekouří,“ upozorňuje jeden z kuřáků.

Bez pokut

Své výsledky nedávno zveřejnili i hygienici, kteří prováděli kontroly dodržování zákona. V Pardubickém kraji nepadla jediná pokuta, i přesto, že tu proběhlo na čtyři stovky kontrol. Zjištěné závady se týkaly označení a provozovatelé je hned odstranili.

Po roce kontrol se hygienici shodují například na potřebě v zákoně přesněji definovat vnitřní prostor provozovny a vyjmout z výjimek takzvané dočasné stavby. To je totiž jeden ze způsobů, jak lze zákon obejít. (jan, man, zr)

