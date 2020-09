Milovníci českotřebovské lahůdky jabkance, která se peče při listopadové Jabkancové pouti, si letos musí nechat zajít chuť. Tradiční akce, která se měla konat ve městě 21. listopadu již po šedesáté, se neuskuteční.

Jedna z listopadových sobot patřila v České Třebové tradiční Jabkancové pouti. | Foto: Michal Horák

„Vzhledem k nezlepšující se koronavirové situace jsme k tomuto závěru dospěli na své pondělní členské schůzi,“ informovali na webových stránkách města členové Spolku od svaté Kateřiny. „Nejsme totiž schopni zabezpečit v současné době povinná bezpečnostní opatření, jako jsou rozestupy a rozdělení účastníků do sektorů. Pro zabezpečení těchto podmínek nám schází finanční i personální kapacity. V rouškách by bylo také obtížné při nepřetržitém dvanáctihodinovém zápřahu a teplu vyrábět jabkance. Vzhledem k tomu, že se situace neustále zhoršuje, nemůžeme si dovolit riskovat nákup potravin, které by se nám v případě zákazu konání veřejných akcí nepovedlo zkonzumovat,“ řekla zástupkyně spolku Eva Motyčková.