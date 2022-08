Barva fasády, pancéřové zvony i posuvná vrata – to jsou jen některé z položek, které prošly opravou na tvrzi Bouda. Dodávka poslední jmenované položky se ale zpozdila.

Do výběrového řízení se až napotřetí přihlásila jediná společnost Navláčil stavební firma, která zakázku za deset milionů korun získala. Hotovo mělo být do června roku 2020, pancéřová vrata však na Boudu dorazila se zhruba čtyřměsíčním zpožděním. Za to firmě podle smlouvy hrozí vysoké penále. O pokutě poprvé informoval server iDnes.cz.

Vina prý ale tak docela není na straně zhotovitele. „K nedodržení termínu došlo vinou zpoždění dodávky repliky pancéřových vrat v době, kdy se zhroutil trh s ocelí, která je burzovní komoditou. Ani naše dobré obchodní vztahy nemohly urychlit dodávku materiálu pro výrobu těchto vrat,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Petr Polášek.

Přestalo se vyrábět

O problémech s dodáním pancéřových vrat minulý rok mluvil také někdejší šéf Boudy Martin Ráboň. „Kvůli covidu se přestalo vyrábět, dopravovat, obchodovat, vše se nemravně zdražilo. Když už materiál byl, nebylo možné některé specifické výrobní operace provést, neboť chyběla obsluha strojů, byla v karanténě,“ popsal Ráboň vzniklé komplikace.

Vrata váží téměř 8 tun a tvoří je například masivní ocelová deska tloušťky 40 milimetrů. Specifická konstrukce i stísněný prostor byl pro manipulaci velmi náročný. Vrata se musela vejít do předem připravených kapes, které dělníci vybetonovali při stavbě objektu před 85 lety.

Stavební společnosti hrozí pokuta ve výši téměř 1,8 milionu. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický už v minulosti vyjádřil lítost nad dohrou, kterou rekonstrukce vojenského objektu má. Krajští radní proto v květnu přišli s návrhem na odpuštění velké části penále podle zákona o zadávaní veřejných zakázek.

Návrh na snížení pokuty na částku 297 tisíc korun ale v červnu nepřijalo zastupitelstvo Pardubického kraje. Ačkoliv nikdo ze zastupitelů nezvedl ruku proti návrhu, 14 z nich se hlasování zdrželo. Jednalo se o osm zastupitelů z hnutí ANO a šest Pirátů.

Pirátští zastupitelé kritizují především nedostatek informací od krajské rady. „Požadujeme, abychom dostávali podklady kompletní, a v tomto případě včetně právního rozboru daného problému, “ uvedl předseda krajského sdružení České pirátské strany Jiří Ducháček.

Na jednání zastupitelstva navíc nebyl ani předkladatel návrhu, náměstek hejtmana zodpovědný za investice Roman Línek, který by případné dotazy zodpověděl. Ducháček dodal, že pokud bude na příštím jednání vše řádně zdůvodněno, nemají Piráti s prominutím penále problém.

Štěpán Hubálek

Nedostatek informací potvrdil také krajský zastupitel za Piráty Andrej Ramašeuski. „Měl jsem informaci z vlastního zdroje, že je tento bod rizikový a může být v rozporu s péčí řádného hospodáře. Takové riziko jsme podstupovat nechtěli. Počítáme, že do zářijového zasedání dostaneme lépe propracované podklady a záruku,“ řekl Ramašeuski.

Ostřeji se vyjádřil krajský zastupitel Martin Kolovratník (ANO). „Něco takového, jako je prominutí penále stavební firmě, jsme nikdy nezažili. Musíme hlasovat a rozhodovat s péčí řádného hospodáře. Tento návrh považujeme za amatérský a a nezodpovědný,“ kritizoval Kolovratník.

Podle něj je za zakázku zodpovědný hejtman Netolický. V případě, že by k odpuštění penále došlo, peníze obyvatel kraje by podle Kolovratníka kraj vyhodil oknem.

Netolický by ale chtěl otázku odpouštění části smluvní pokuty během srpna opět dostat na pořadník jednání Rady Pardubického kraje. „Následně by věc znovu projednávali v září zastupitelé,“ dodal.

Odkládání rozhodnutí

To potvrdil také Polášek jako zhotovitel rekonstrukce. „Více informací nemáme, ale bojím se toho, aby se v době před volbami do obecních zastupitelstev celá kauza nepolitizovala, což v odkládání rozhodnutí cítíme,“ zhodnotil Polášek.

Rekonstrukce Boudy prozatím stála zhruba 40 milionů korun.

