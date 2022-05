Věra Ettelová, rozená Pauková, se narodila v 17. července roku 1942. Na své rodiče dnes s láskou vzpomíná, především pak na tatínka, který měl vytříbený smysl pro humor. Ten se mu však stal také osudným. „Okolo Suče kulak se vleče, šaty roztrhané, do bot mu teče. Všechno mu sebrali, louky i pole, proč jsi to neprodal, ty starý vole. Já jsem to neprodal, já pevně věřím, že už se podělá tenhleten režim,“ recitovala žákům Věra Ettelová slova písně, kterou v 50. letech zazpíval i její tatínek.