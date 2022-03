"Všichni, kdo utíkají z Kyjeva a berou s sebou své psy, zjistí na vlakovém nádraží, že do vlaku zvířata nesmějí. A tak je tam nechávají. Všude je plno zmateně pobíhajících psů," popsala zoufalou situaci předsedkyně Unie práv zvířat Diana Šlechtová.

Hrdina není jen Zelenskyj. Zemi brání sólista baletu i děkan, říká ukrajinistka

Vyzvala zároveň s prosbou o pomoc dobrovolníky, kteří jezdí do Kyjeva nebo jiných měst s humanitární pomocí. "Pomozte nám pejsky z kyjevského nádraží pochytat a zachránit. Můžeme jim časem pomoci vrátit je zpět jejich páníčkům prostřednictvím sociálních sítí, nebo jim aspoň zachránit život," zdůraznila Šlechtová.

Sbírková místa pomoci pejskům z Ukrajiny:

- Chrudim, Heaven Ranch, Srbce u Luže čp.39

- Chrudim, zahradnictví, ulice Nová 327 u kolejí

- Žumberk, Farma Částkov 3

- Holice, Holubova 47

- Frýdek Místek, U Staré pošty 745

Unie práv zvířat se nyní snaží oslovit psí útulky v Kyjevě, aby se jejich pracovníci pokusili na nádraží psy od lidí přebírat a spojili se s nějakou humanitární organizací, která by je převezla za hranice do bezpečí. "Máte-li nějaké kontakty, ozvěte se nám prosím na číslo +420 728 017 627," dodala Šlechtová.

Iniciativa Unie práv zvířat může vyvolat velkou diskuzi o tom, komu dát při záchraně života přednost. "Já bych to nesrovnával. Lze přivézt lidi i zvířata přece. Mám doma psa a opravdu si nedokážu představit, že bych ho musel někde nechat samotného. Je to člen naší rodiny," zdůraznil důchodce Martin z malé vsi na Chrudimsku.

S jeho slovy nesouhlasí o generaci mladší soused. "Je válka, proboha, lidi snad mají přednost," mávl rukou.

Ve facebookové diskuzi pod výzvou Unie se ale už objevily kontakty na skupiny, které se snaží bezprizorním psům pomáhat. Některé jsou z Polska, jiné sídlí přímo na Ukrajině.

O tom, že situace je velmi špatná, svědčí i několik příspěvků. "Jak to vypadá ve vlacích? Indie hadr! Moje známá se přepravila sama s osmi maltézáčky a dvěma obřími kočkami v přepravkách před pěti dny, to ještě bylo možné. Teď už ne. Další moji známou včera ráno nevzali do vlaku s jedním velkým psem. Musela ho nechat manželovi," popsala Olga.

Chrudim podpoří ukrajinské uprchlíky i benefičním večerem

Opuštěných psů nejen v Kyjevě, ale i dalších ukrajinských městech přibývá. Unie práv zvířat proto vyhlásila veřejnou sbírku granulí, konzerv nebo přepravek pro psy a kočky. Postupně vytváří sběrná místa, kam lidé mohou své dary přinášet. Jsou už plně funkční v Srbcích u Luže, Chrudimi, Částkově nebo v Holicích a další budou přibývat. "Všechno převezeme pomocí dobrovolníků a organizací na místa, kde jich bude potřeba. Možnosti transportu domlouváme. Není to snadné. Ale děláme, co je v našich silách, abychom pomohli chlupáčkům ve válce," dodala Šlechtová.