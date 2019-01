Ústí n. O. - Zuzana Poláková, devětadvacetiletá pedagožka z Ústí, spojila svůj život s lidmi trpícími duševní poruchou.

Speciální pedagogové jsou poněkud specifickou kategorií lidí. Práce s tělesně či mentálně postiženými lidmi od nich vyžaduje zvýšenou míru empatie, tolerance, sebeovládání a trpělivosti. A přesně takový pocit mám po hodinovém povídání v jedné z ústeckých kaváren ze Zuzany Polákové. V květnu letošního roku založila nové občanské sdružení Poruchy autistického spektra, nabízející pomocnou ruku rodinám, které pečují o autistické jedince. Během rodičovské dovolené s půlročním synem Lukáškem tak má devětadvacetiletá ústecká rodačka o zábavu postaráno. A to se ještě na začátku rozhovoru pro Deník stala „obětí“ malého testu.

Přijde vám na stole, u něhož sedíme, něco divného?

Pro autisty je divná spousta věcí. Určitě by neobstály hrníčky, skleničky a ten nepořádek tady.

Přitom já ty nápojové a jiné lístky narovnal do speciálního tvaru naschvál. Autisté přece podobné věci často dělají, ne?

Mají schopnost rovnat věci jinak než ostatní. Některé děti sautismem mají v oblibě řadit věci za sebe, vymýšlet a stavět složité konstrukční stavby ze stavebnic, například autohrady, železniční a dopravní situace, robotické základny, rády si hrají s technickými věcmi, zkoušejí jejich funkce, skládají puzzle s velkým množstvím dílků.

Takže vás to „trklo“.

Ano, protože autistické děti mají rády netradiční tvary.

Kudy vedl váš zájem o lidi s duševní poruchou, o níž se toho v Česku stále příliš neví?

První setkání s postiženými lidmi se u mě datuje dávno, ještě před studiem speciální pedagogiky. Jako dítě jsem měla problémy s páteří. Strávila jsem několik prázdnin po léčebnách, kde jsem se setkala s lidmi srůznými druhy tělesného postižení, sdětmi na vozíku, slidmi po nehodách. Když jsem se měla rozhodnout, kam po ústeckém gymnáziu jít, moje kroky směřovaly do pedagogiky.

Kam konkrétně?

Vybrala jsem si Vyšší odbornou pedagogickou školu v Litomyšli, poté bakalářské vychovatelské studium speciální pedagogiky vHradci Králové. Protože jsem se chtěla oboru dále věnovat, studovala jsem ještě dva roky při práci učitelskou speciální pedagogiku v Brně.

Autistům jako cílové skupině jste se věnovala už během studia, nebo až poté?

Už při denním studiu speciální pedagogiky na VŠ vHradci Králové jsem dostala nabídku z Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA) v Praze. Na táboře, kam jsem jela jako asistent-dobrovolník na praxi vroce 2002, jsem měla na starosti dvě dívky s dětským autismem a Rettovým syndromem. Zde jsem objevila autisty a téma péče, výchovy a vzdělávání těchto jedinců mne nadchlo, i má diplomová práce byla o této problematice.

Co bylo pak?

Od roku 2003 jsem působila nejprve jako dobrovolník vAPLA se sídlem vHradci Králové. Připravovala jsem pro rodiny dětí sautismem různé volnočasové aktivity, setkání,výlety, také jsem se stala vedoucí a zdravotníkem táborů pro děti sautismem bez rodičů. Vletech 2008 až 2010, kdy jsem zde byla předsedkyní, došlo k přejmenování na APLA východní Čechy. Hlavním důvodem byl nárůst zájmu nových členů zřad rodičů autistických dětí, se kterými jsem jako pedagog pracovala vautistických třídách speciálních škol.

Speciálních pedagogů několik znám a mám z nich pocit, že disponují dvakrát pevnějšími nervy a také zvýšenou míru sebeovládání. Pletu se?

Určitě ne. Na speciálního pedagoga je kladeno mnohem více trpělivosti, zájmu o druhé lidi. Z autistů má většina kombinované postižení smentálním, tělesným, hyperaktivitou. Ale i tito lidé mají svá práva. Jak k nim přistupovat? Nelitovat, ale zároveň pomáhat v oblastech, které nezvládají, a rozvíjet je. Úkolem asistentů, rodičů a pedagogů je umožnit jim lépe se vyznat vtom, co vidí, slyší a prožívají.

APLA není v České republice ještě ani deset let. Byl o autisty zájem již dříve, nebo je to otázka posledních osmi let?

Řekla bych, že do podvědomí veřejnosti v České republice se pojem autismus dostal díky filmu Rain Main s Dustinem Hoffmanem (usměje se). Všeobecně před rokem 89 se o postižených nemluvilo. Vzdělávací instituce a ústavy byly situovány mimo pozornost lidí. Myslím si, že za dvacet let se problematice lidí s postižením víc věnuje pozornost. Pro jedince s autismem vznikly na speciálních školách i autistické třídy.

Na stránkách o.s. PAS se uvádí odhad patnáct tisíc autistů v celé republice, je podle vás číslo reálné?

Asi ano. Diagnostika v poslední době prochází boomem. Vminulosti, vzhledem knízké osvětě pedagogů a lékařů, se většinou autismus rozpoznal u dětí pozdě, třeba vpátém roce života. Dnes se dá přesná diagnóza určit už kolem druhého roku, zpravidla do tří let. Slyšela jsem, že ročně bývá porucha autistického spektra diagnostikována asi u pěti set dětí. Jiné údaje uvádí výskyt autismu patnáct až dvacet pět na deset tisíc dětí. Ztoho jsou zhruba dvě třetiny chlapců. Dětí sautismem přibývá. Pro srovnání se udává, že vČR je přibližně stejné procento lidí se zrakovým postižením jako sautismem.



Dá se nárůst něčím vysvětlit?

Proč je dítě autista, na to zatím neexistuje žádná kvalitní odpověď.

To je docela záhada. Dustin Hoffman alias Rain Man, o němž jste hovořila, je jedním z prototypů autisty, anebo realita vypadá přeci jen jinak?

V rámci občanského sdružení PAS pracujeme s různými typy autistů. Dvě třetiny lidí sautismem mají přidružené mentální, tělesné postižení, hyperaktivitu. Jedna třetina autistů trpí Aspergrovým syndromem, jsou mentálně vpořádku - mezi ně by mohl spadat i Dustin Hoffman. Tito lidé mají spoustu specifik, bývají v jedné stránce nadaní na maximum, ve druhé jsou společensky nepoužitelní. Třeba Albert Einstein, Napoleon, Sokrates, Ludwig van Beethoven, Charles Darwin, Mark Twain.

Opravdu i tihle?

Třeba Napoleon, geniální vojevůdce, nerozeznal pravou a levou botu či různě barevné ponožky. Na jedné straně mu bylo přidáno, na jiné ubráno.

Přejděme od historie k novému občanskému sdružení. Všiml jsem si, že jeho činnost velmi detailně mapujete na internetovém blogu.

Je to díky rodině Rejskových z Dobříše u Prahy, s níž od začátku roku 2010 spolupracujeme. Jejich internetový blog ojarovi.blogspot.com je výbornou inspirací pro další rodiče. Snaží se mu vést fotodeník, zachytit život rodiny sautismem, pomůcky a úkoly. Monika, maminka malého Járy, se mi ozvala, zaujala ji možnost tábora. Letos byl snámi v Čenkovicích se svojí nevlastní sestrou Terezkou, studentkou speciální pedagogiky.

Sdružení PAS vzniklo letos v květnu, proč jste z hradecké pobočky APLA přesídlila do Ústí nad Orlicí?

Důvodů bylo víc. Vlednu 2010 se mi narodil syn a jelikož jsem z Ústí, bylo pro mne předsednictví vHradci Králové náročné. Proto jsem vbřeznu 2010 zAPLA VČ odešla. Rozhodla jsem se, že při rodičovské dovolené budu pokračovat v psaní projektů pro autisty zPardubického kraje, Ústí nad Orlicí, chodit do komunitního plánování a shánět místní sponzory. Autisté jsou mým koníčkem a dobrovolnickou činností od roku 2002. Je to taková srdeční záležitost, závislost. Teď mi nepřišlo, že bych měla působit jinak, rodiče mne neustále vyhledávali.



Začátky ale nebudou asi jednoduché, viďte?

Občanské sdružení funguje celorepublikově, našich aktivit a akcí se mohou účastnit rodiny dětí z celé ČR. Největší působnost ale máme v pardubickém a hradeckém kraji. Naše aktivity se rozjíždí a jsou vázány na prostory ústeckého děkanství, kde sídlíme a vyšli nám tam vstříc. V létě jsme udělali dva ozdravné pobyty v Čenkovicích,letošní program tábora a výtvarné aktivity vedla moje švagrová Kateřina Poláková. Prvního se zúčastnilo devět dětí a sedm asistentů, druhého jedenáct dětí a devět asistentů, většinou studentů vysokých škol se zaměřením na speciální, sociální pedagogiku a psychologii. Uspořádali jsme tam také psychorelaxační pobyt pro rodiny s menšími dětmi.

Náklady na čenkovický pobyt jste vyčíslili na sto dvacet tisíc korun.

A to není vůbec nadsazené.

Šly tyto peníze výhradně z kapes rodičů, nebo se vám podařilo sehnat nějakého sponzora?

Je to velmi složité, největší zatížení je zatím na rodičích. Z finančních a materiálních darů se pokryjí třeba trička, čepice, výtvarné a sportovní pomůcky pro děti. Největší zatížení je zatím na rodičích. Asistenti s námi zatím jezdí jako dobrovolníci.

Musela jste během tábora řešit nějaký nečekaný problém, nebo máte jako zkušená pedagožka vše „pod palcem“?

Některé děti, co se mnou jezdí už několik let, mám přečtené. Autisty vyvede z míry byť nepatrný impluz zvenčí, spoustu afektů jsme ale schopni v rámci praxe předvídat, když třeba víme, že dítě ruší nějaký zvuk. Pokud třeba nemá rádo nějaký typ oblečení, určité jídlo nenutíme mu je. Je pravda, že u dětí s autismem nikdo nemůže předvídat co se v příští vteřině semele, občas lítají nevyprázdněné popelníky nebo padají závěsy či obrázky, záleží na pohotovosti asistentů.

Vaší snahou je dopřát autistům plnohodnotný život, duševní onemocnění se ale zcela odstranit nedá. Na čem se dá zapracovat?

Autisté obecně mají rádi určitý řád, systém. Mají svůj vlastní svět a spolupracují za určitých podmínek. Nesnáší, když se něco slíbí a nedodrží. Nejlepší je dát jim systém, řád předvídatelnost, dodržovat plán dne.

Mají možnost se jednou zapojit do zaměstnání?

V dospělosti je u autistů problémem nerovnoměrný vývoj schopností. Ač dvacetiletí, mají třeba někteří sociální úroveň prvňáčka. Při speciálních školách existují chráněné dílny, kde se mohou nějakým způsobem zaměstnat,naučit se samostatnosti. Někteří autisté se mohou i vyučit, absolvovat střední školu ale většinou pracují v podporovaném zaměstnání. Hodně záleží, v čem jsou nadaní, spousta autistů ale nenajde pracovní uplatnění.

Mohlo by alespoň částečné změně napomoci sdružení PAS?

Cílem občanského sdružení je vytvořit chráněné bydlení právě pro klienty starší šestadvaceti let. Projekt je ale otázkou čtyřiceti milionů. Za finanční situace města, kdy jde většina do domova důchodců a charity, což je pochopitelně dobře, zbývá na ostatní malé organizace rámcově do dvaceti tisíc podle úrovně projektů. Snažím se naši organizaci propagovat, ale dotace je velmi těžké získat.

Hádám také z důvodu, že poskytujete služby i přespolním.

Záleží pochopitelně na tom, kolik členů je přímo ústeckých.

Existují nějaké jiné cesty?

Mým dalším cílem je zaregistrovat nás jako odlehčování a aktivizační služby na Pardubickém kraji, podat nějaký projekt na dotace z kraje, možná oslovit nějaký nadační fond, zda podpoří naše projekty. Vybíráme členské příspěvky, uvítali bychom nějakého sponzora. (usměje se)

Čenkovické tábory byly hlavní náplní léta, chystáte ještě do konce roku další akce?

Plánujeme další schůzky s rodiči a také aktivity tvořivého charakteru. Rádi bychom podnikli o podzimních prázdninách výlet, ráda bych také zopakovala psychorelaxační pobyt pro rodiny s autistickými dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Pokud budou chtít rodiče autistů využít služby nového občanského sdružení PAS, kam se mají obrátit?

Písemně na zuzka.zuzu@seznam.cz, aplapardubicko@seznam.cz nebo na telefon 777 882 337.

Informace najdete také na internetu: http://ojarovi.blogspot.com/. http://www.ojaroviestranky.cz/

Závěrem poprosím o jednu radu pro čtenáře Deníku: jak se mají při kontaktu s autistou chovat, čeho se naopak vyvarovat?

Rada není jednoznačná, každý autista je jiný. Děti s autismem se okolí jeví jako nevychované, vztekající se, trhající věci. Hlavní je, abychom k lidem s autismem přistupovali s klidným výrazem,abychom pro ně byli čitelní. Je potřeba jim pomoci pochopit náš svět, kterému ne vždy rozumí. A je fajn, když s nimi můžeme navázat přátelství.

