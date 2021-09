Podle většiny majitelů lidé nová nařízení už ani nesledují. Chtějí si především užít posledních dní, které svým počasím připomínají ještě léto. „Naše kavárna má stoly daleko od sebe a hosté stejně využívají teď zahrádku, takže pro nás se nic nezměnilo. Já sama nařízení sleduji, ale myslím si, že hosté už ne,“ řekla majitelka pardubické kavárny Markéta Kikisová.

Další oslovený restauratér, který nechtěl být jmenován, si všiml, že lidé covidová opatření nedodržují už delší dobu. „Roušky už jsem neviděl hodně dlouho,“ řekl majitel restaurace ze Svitav. Pozitivní ale je, že přes léto seděli zákazníci spíše venku na teráskách, sami provozovatelé z preventivních důvodů své hosty vyzývali, aby seděli raději venku.

„Ta opatření v hospodách jsou vtipná od samého začátku. První dva měsíce platilo nařízení být maximálně ve čtyřech u stolu, ale nikdo z mých štamgastů to nerespektoval. Je to všem jedno a i roušky měli jen v kapse pro případ, že by přišla nějaká kontrola. Lidi se rádi sešli po měsících izolace a u stolu na předzahrádce už v květnu těsně po otevření se jich bez náhubků mačkalo i osm nebo deset. Takže i následné rozvolnění ze čtyřech na šest lidí nám všem přijde spíš k smíchu,“ uvedl provozovatel jedné chrudimské hospody, který si nepřál být jmenován.

Restauratéři od počátku neměli vůbec ochotu kontrolovat u zákazníků dodržování opatření:

V řadě chrudimských hospod doposud visí nařízení o maximálním počtu lidí u stolu. Ale jen to jen alibi provozovatelů pro případ kontrol. Ve skutečnosti provozovatelé své zákazníky nijak nekontrolují, a i samotná obsluha po prvních pár rozpačitých týdnech takřka ve všech Deníkem navštívených podnicích odhodila roušky. A i desinfekce u stolů jsou jen „jako“, aby se neřeklo, a jen se na ně všude práší.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová přiznala, že není v silách hygieny vše kontrolovat, i tak je podle ní kontrol hodně. „Zkontrolovat všechny místa nemůžeme zvládnout. Zaměřujeme se na místa, kde máme signály, že dochází k porušování opatření například v restauracích,“ řekla Svrčinová.

Lidé teď také utrácejí více peněz. „Léto bylo dobré, tržby se nám zvedly,“ řek provozovatel jednoho baru v České Třebové. To potvrzují i další restauratéři napříč krajem.

Už zkušenosti z předchozího otevření mezi lockdowny mu potvrdily jednu věc: „Hospody nejde otevřít jen tak napůl, s nějakými omezeními, rozestupy a podobně. To je nesmysl. Hospody buď můžete mít normálně a naplno otevřené, nebo zavřené. Nic mezi tím nefunguje. Je to hospoda, lidé se sem chodí bavit, odhodit běžné starosti a omezení,“ podotkl provozovatel jedné hospody v Ústí nad Orlicí, který si nepřál být jmenován.

Od 1. září platí, že v provozovnách stravovacích služeb se musí dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru a u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, zůstala výjimka pro osoby ze společné domácnosti. Dále platí povinnost zajistit dezinfekci nebo to, že každý host musí mít místo na sezení. Otevírací doba už není omezena. Všechny tyto změny provozovatele nepřekvapily. Shodují se, že se pro ně nic nezměnilo. Své provozovny totiž upravovaly už dříve, například vzdálenosti a počet míst u stolů.

Stačí se totiž podívat okolo sebe a je jasné, že změny v nařízení vlády už nejsou hlavním tématem. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví už se tedy nezdají být tak mimořádná.

Provozovatelé se také bojí, co přinese následující období a především zima, nikdo si není jistý, že se nebude opakovat stejná situace jako za lockdownu. Ačkoliv vláda teď rozvolňuje, hlavní hygienička odhaduje, že se situace zhorší.

„Můžeme očekávat, že na podzim dojde ke zhoršení epidemiologické situace, takže připravujeme strategie na podzimní vlnu,“ řekla hygienička Pavla Svrčinová.