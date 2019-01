Brandýs nad Orlicí – V Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí roste nový bazén pro rozcvičování pohybového aparátu pacientů. V průběhu stavby došlo k novým požadavkům a to jak ze strany investora, tak uživatele. Nové práce budou stát necelé dva miliony korun navíc. Zaplaceny budou převážně z přebytku hospodaření ústavu a částečně z rezervy krajského rozpočtu. Po schválení těchto změn Radou Pardubického kraje cena celého díla přesahuje dvacet osm milionů korun.

Rehabilitační ústav v Brandýse bude mít nový bazén do dvou let. | Foto: archiv ústavu



CO SE DĚJE NA STAVBĚ



„V současné době probíhají dodávky a montáže bazénové technologie na novém bazénu. Dále probíhají montážní práce na novém akváriu, montáž sádrokartonových podhledů a podlahového vytápění. Po celkovém dokončení stavby nového bazénu bude probíhat zkušební provoz a začnou stavební úpravy na stávajícím bazénu,“ informoval tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.



USPOŘÍ SE ENERGIE



Objevila se šance zapojit ústav do projektu EPC, tedy se zaručenými úsporami energie. „To nás vedlo k doplnění projektu bazénu o úpravu vzduchotechniky s příslušenstvím, které sníží energetickou náročnosti celého rehabilitačního ústavu,“ vysvětlil náměstek hejtmana Roman Línek.



Současně se zlepší i podmínky pro samotné pacienty. „Nejen pocit vyšší důstojnosti klientů, ale i praktické požadavky provozu



ukazují potřebu bazén zastínit. Rozhodli jsme se pro venkovní žaluzie, které se dají elektricky ovládat, částečně se tím změní také venkovní obklady. Celá stavba má být dokončena do 15. srpna letošního roku,“ dodal krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. Stávající bazén z roku 1960 už neodpovídal současnému stavu lůžkové kapacity ústavu, nevyhovoval z dispozičního hlediska a nesplňoval mikroklimatické a technologické požadavky platné legislativy.