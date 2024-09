Iveta Nádvorníková dnes 11:17

Tři dny poté. Jindy průzračný a mělký, tady ještě horský potok o víkendu při povodňové vlně roztrhal obrovskou silou jedinou příjezdovou silnici do známého turistického střediska Dolní Morava na Králicku. Připomíná to chirurgický řez silnicí. Řeka Morava, která pramení právě tady, na úpatí Králického Sněžníku, za sebou v obci zanechala obrovskou spoušť. Škody jdou do desítek milionů. Podívejte se ve fotkách a ve videu. Připravujeme reportáž z místa.