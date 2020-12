Majitelé psů na Králicku stále musí žít ve strachu, že přijdou o své psí přátele. Travič, kterého víc než měsíc hledá policie, ještě nebyl dopaden. Na svědomí má životy nejméně dvaceti psů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Laboratorní rozbor otrávené návnady ukázal, že obsahovala fosfid zinku. Tato látka se používá při hubení hlodavců. Pro psy má fatální následky, zpravidla už jim není pomoci. „Případ nadále prověřujeme, po pachateli pátráme. Bohužel máme nahlášené další dva podezřelé nálezy masa, které by mohlo obsahovat jed, ve čtvrtek 3. prosince se našlo na veřejně přístupném místě a v sobotu 5. prosince na zahradě majitele psa. Oba nálezy byly poslány na laboratorní rozbor,“ uvedla tisková mluvčí policie Lenka Vilímková. Pokud by laboratoř potvrdila, že maso bylo otrávené, znamenalo by to, že travič je stále aktivní a jistý si před ním nemůže být žádný majitel psa, ať už z bytového domu, který psa venčí na veřejných místech, ani chovatel z domku, jenž ho drží v relativním bezpečí za plotem.