Králický Sněžník – Nádhernou zimu v horách si o víkendu užívali účastníci tradičního zimního táboření na nejvyšším horském masivu Pardubického kraje.

Králický Sněžník. | Foto: archiv

V neděli se vraceli domů plni krásných dojmů z jedinečné akce, která patří k nejnáročnějším svého druhu u nás.

Táborníci měli skvělé podmínky

Už patnáctý ročník zimního táboření na Králickém Sněžníku nabídl jeho účastníkům, ostříleným „sněžným mužům a ženám“, doslova fantastické podmínky. Moře sněhu, slunce a příjemné teploty. „Tolik sněhu jsme za celou historii našeho táboření ještě nikdy neměli, místy ho byly až dva metry. U ´schroniska´, turistické chaty na polské straně Sněžníku, kde jsme ve výšce 1240 metrů nad mořem už tradičně tábořili, byly ideální podmínky. Na sněhu stálo třiatřicet stanů, čtyři táborníci spali v záhrabu, v noci bylo kolem tří stupňů pod nulou. Celkem jsme vydali osmdesát účastnických diplomů, jednašedesát jich dostali táborníci,“ informoval v pondělí Orlický deník Otakar Boura z KČT Horal.

Jak dodal, program byl také již tradiční. „Páteční večer patřil vzpomínání na první ročníky táboření a na prvního provozovatele chaty, která byla otevřena před čtyřiceti lety, Zbigniewa Fastnachta. Chata poskytuje táborníkům léta výborné zázemí, dnes ji má na starosti syn prvního provozovatele Jaczek,“ uvedl Otakar Boura.

K zimnímu táboření patří neodmyslitelně i výlety. „Za ideálního počasí jsme vyrazili k rozhledně na Trojmorski vrch – Klepáč. Bylo nádherně, mohli jsme se opalovat. Především ale byly jedinečné výhledy, na jedné straně Hejšovina, Vraní hory, Rýchory, Krkonoše, na druhé pak Jeseníky, Šerák, Praděd,“ přiblížil putování turista.

Organizátoři se po pěti letech střídají

V organizování akce se pravidelně střídají KČT Horal Ústí nad Orlicí a odbor turistů z Wroclawi. Vždy po pěti letech. Poslední „pětiletku“ měli na starosti Horalé.

Pořadatelské žezlo pro dalších pět ročníků zimního táboření tedy převzali opět polští turisté.

Akce bývala zpravidla spojována také s výstupem na vrchol Králického Sněžníku. „Letos jsme se na Sněžník organizovaně nevydali. Nutno ale říci, že čeští účastníci, kterých je při táboření většina, vyráželi na místo akce vesměs ze Starého Města a přes vrchol Sněžníku přešli,“ upřesnil Otakar Boura.

Zavzpomínal také na dobu nepříliš dávnou, kdy se přes vrchol „Králičáku“ do Polska přejít nesmělo. „Dnes už se nad tím můžeme usmívat, ale pamatujeme, že se nemohlo přecházet jinde než v Dolní Lipce, problém byl i na vrcholu Sněžníku. Vzpomínám na to, jak jsme si kvůli kulhavce nebo slintavce předávali diplomy přes hranici. Teď je to jinak, díky Schengenu se dá hranice přejít kdekoli, kde je turistický přechod,“ říká turista, jenž je šéfem sekce lyžařské turistiky Klubu českých turistů, pod kterou spadá i zimní táboření.

Otakar Boura patřil také před lety k aktivistům, kteří se zasazovali o stavbu turistického objektu na vrcholu Králického Sněžníku. „Je pravda, že podobné snahy byly. Tehdy jsme ale narazili na řadu překážek. Věnovali jsme záměru hodně sil, bohužel to nebylo průchodné, nakonec nás přešel elán. Dnes se ale mluví o tom, že snad by na vrcholu mohl objekt vyrůst z aktivity nejmenovaného podnikatele, nebude to aktivita Klubu českých turistů,“ prohlásil Otakar Boura. Jak ale dodal, vrchol Králického Sněžníku by si podobný objekt bezesporu zasloužil. „Dole v Dolní Moravě se investuje obrovské množství peněz. Mnozí lidé chtějí jít nahoru a bylo by logické, kdyby měli možnost si po mnohakilometrové túře někde odpočinout a občerstvit se, najít odpovídající zázemí,“ uzavřel.