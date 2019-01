Zima je sice daleko, ale bruslit se začne

Česká Třebová – Konec prázdnin si mohou Českotřebovští, ale i přespolní zpestřit bruslením. Zimní stadion zahájí už v příštím týdnu letní provoz. Sezona bude odstartována v sobotu 23. 8., bruslit se bude od 13.30 do 14.45 hodin, ve stejném čase bude otevřeno i v neděli 24. srpna. V sobotu 30. 8. bude pro veřejnost otevřeno od 15.00 do 16.15 hodin, v neděli 31. 8. od 13.00 do 14.30 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Autor: Redakce