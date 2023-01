„Šlo o zranění kolene, které nedovolovalo mladé ženě pokračovat v cestě. Naprosto správně a příkladně se bez dalšího váhání obrátila na horskou službu a my jsme ihned po rychlé lokalizaci vyrazili na místo,“ sdělil zasahující záchranář Miroslav Černý. Skupina mladých žen se vydala na túru z Dolní Moravy na Kralický Sněžník a zpět. Na zpáteční cestě do penzionu poblíž lokality Ve Strži si jedna z turistek zranila koleno. Dvoučlenný tým záchranářů vyrazil na místo na čtyřkolce vybavené sněžnými pásy a saněmi.

„Na místě jsme ženu prohlédli. Akutní ošetření nebylo nutné a po připásání zraněné do bezpečné polohy na saních jsme ji transportovali do asi sedm kilometrů vzdáleného penzionu, odkud ji její společnice pak převezly autem k ošetření do zdravotnického zařízení," dodal Černý. Podle záchranářů se jednalo o relativně snadný zásah. K hladkému průběhu ale přispěla hlavně sama žena, která měla nainstalovanou aplikaci Záchranka. "Aplikace umí zásah zrychlit i o desítky minut,“ uzavřel Černý.