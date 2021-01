V pondělí ve věku 100 let zemřel pater Jiří Mannl, který prožil posledních deset let na odpočinku v římskokatolické faře ve Vysokém Mýtě.

Pater Jiří Mannl | Foto: Římskokatolická farnost - děkanství Vysoké Mýto

V pondělí ve věku 100 let zemřel pater Jiří Mannl, který prožil posledních deset let na odpočinku v římskokatolické faře ve Vysokém Mýtě. Nejvýznamnější období jeho kněžského života bylo spojeno s Holicemi, kde působil přes čtvrt století. Holice mu za jeho statečné svědectví na poli mezilidských vztahů a za zásluhy o ochranu kulturního dědictví udělily v roce 2019 čestné občanství. Poslední rozloučení s Jiřím Mannlem se uskuteční v pondělí 25. ledna v 11 hodin v kostele svatého Martina v Holicích a ve 14.30 v kostele svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě. Smuteční hosté budou mít příležitost se s P. Jiřím Mannlem individuálně rozloučit v obou kostelích vždy hodinu před obřadem. Mše svatá bude přenášena živě na facebooku vysokomýtské farnosti. Jiří Mannl bude uložen do kněžského hrobu na hřbitově ve Vysokém Mýtě.