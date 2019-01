Lanškroun - Střední škola zemědělská a veterinární v Lanš- krouně bude díky evropským dotacím a příspěvku Pardubického kraje patřit k nejmodernějším školským zařízením tohoto typu v zemi. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci staré budovy školy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Václav Pancer

„Vznikne tu malá mlékárna a odborné učebny s přímým napojením na zpracovatelský provoz. Součástí projektu je dále modernizace sklepních prostor, které budou využity pro technologii zrání sýrů a masa. Celkové výdaje projektu jsou téměř 12,8 milionu korun, z toho 10 milionů zaplatí Evropská unie, zbytek pokryje kraj ze svého rozpočtu," informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Podle náměstkyně hejtmana pro oblast školství Jany Pernicové nové vybavení zkvalitní stávající výuku žáků a hlavně podpoří rozvoj praktických dovedností absolventů školy. „Chceme také podpořit spolupráci firem s našimi školami a učilišti a s takovým vybavením to jistě půjde lépe," je přesvědčena náměstkyně hejtmana Pernicová.

O potřebě modernizace zemědělských škol v celé republice hovořil při návštěvě Asociace krajů ČR i prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman. Komora chce vytvořit pilotní projekt na vybudování pěti Center zemědělského vzdělávání v reakci na nezbytnou generační obměnu a stav současného středního zemědělského školství. „S modernizací naší zemědělské školy v Lanškrouně jsme začali již před lety. Škola by proto mohla mít náskok před jinými zemědělskými školami v republice. Budeme usilovat o to, aby se mohla stát součástí pilotního projektu komory," sdělil hejtman Netolický při setkání s prezidentem komory Miroslavem Tomanem.

Stavební práce na Střední škole zemědělské a veterinární v Lanškrouně by měly být hotovy do konce března příštího roku a projekt musí být podle pravidel Regionálního operačního programu ukončen do 29. září 2015.(tz)