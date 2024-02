/SEZNAM ÚSEKŮ SILNIC, KDE BUDOU ZEMĚDĚLCI PROTESTOVAT/ Traktory, nákladní auta a další zemědělská technika vyjede ve čtvrtek dopoledne na hlavní tahy v Pardubickém kraji. Jen na frekventované silnici I/35 potkají řidiči od 10 do 12 hodin desítky zemědělských strojů. „Nechceme blokovat dopravu, ale poukázat na problémy, které se týkají všech,“ vzkázali zemědělci. Čtvrteční protest má na rozdíl od pondělního podporu největších zemědělských organizací, například Agrární komory.

Protest zemědělců v Litomyšli, září 2022

Zemědělci ozdobí traktory vlajkami a transparenty a ve čtvrtek dopoledne vyrazí na hlavní tahy v Pardubickém kraji. Na pětatřicítce od Litomyšle po Vysoké Mýto vyjede okolo tří desítek traktorů nebo nákladních aut.

„Na protestní jízdu pošleme asi deset strojů. Budou jezdit v Litomyšli od kruhového objezdu u nemocnice k Daliboru a druhá část pak od Daliboru na objezd u supermarketu Lidl. Chceme, abychom byli vidět, ale myslíme si, že nebudeme dopravu moc brzdit. Nechceme lidem škodit. Jde nám o podmínky pro zemědělce. Vláda udělala změny, i když se nám nelíbily a poukázali jsme na to už před dvěma lety,“ sdělil Jiří Jeřábek, předseda představenstva Zemědělského družstva v Dolním Újezdu.

Kromě újezdské techniky vyjedou na silnici I/35 i zemědělci ze Sloupnice nebo Morašic. Zemědělskou techniku potkají lidé i na silnici ze Svitav na Poličku, u Borové nebo tunelu Hřebeč.

Zřejmě nejvíce techniky vyjede v pohraničí na Orlickoústecku. Ze seřadiště u hraničního přechodu Dolní Lipka vyrazí na silnice 42 souprav zemědělské techniky, které budou kroužit mezi Dolní Lipkou, Králíky a Červenou Vodou. Okolo půl dvanácté se u hraničního přechodu uskuteční setkání s polskými zemědělci.

Řada opatření v Green dealu je podle zemědělců rozhodována od stolu bez jejich názorů. Trh s hlavními zemědělskými komoditami se zhroutil kvůli přebytkům obilí z Ukrajiny na evropském trhu.

Zemědělci protestní jízdou poukážou na byrokracii a nepřiměřené podmínky. Jde o stejný protest, ke kterému se zemědělci v kraji připojili už před dvěma lety. Tehdy to nezabralo, proto akci opakují.

„Evropa si udělala na některé věci výjimky, ale začala válka na Ukrajině a dva roky se nic nedělo. Ve Francii a Německu ale nyní zjistili, že mají dát půdu do úhoru a to nechtějí, protože by t znamenalo snížení produkce o deset procent. Chceme upravit podmínky Green dealu, který ma začít letos platit. Jedná se o celoevropský protest,“ vysvětlil Jeřábek.

Protestní akce před dvěma lety podle něho vůbec nezabrala. „Vláda nám řekla, že to udělala právně, jak to přijali v Evropě, tak jsme to vzali i v Česku. Nevzali naše připomínky v potaz, i když se stávkovalo. Ukázalo se, že naše připomínky byly opodstatněné. Teď jim to jdeme ve čtvrtek znovu připomenout,“ doplnil předseda.

„Bezcelně se dováží zemědělské komodity ze zemí mimo Evropskou unii. Dobrá myšlenka pomoci ukrajinskému hospodářství vývozem zemědělských komodit koridorem solidarity se nepodařila dotáhnout do konce. Ukrajinské komodity ve velké většině nekončí u těch, co by je potřebovali, ale na trzích Unie. Nepomáháme potřebným, ale obchodníkům,“ upozornil předseda Regionální agrární komory Pardubického kraje Leoš Říha. Vadí jim také obrovský nárůst byrokracie a kontrol spojených s novou společnou zemědělskou politikou.

Kde potkáte ve čtvrtek zemědělskou techniku?

Okres Chrudim

Hrochův Týnec - Chrudim - průjezd obchvatem města

Heřmanův Městec - Chrudim - průjezd obchvatem města

Z Trhové Kamenice směrem na Nasavrky

Okres Pardubice

V okrese Pardubice se uskuteční průjezd traktorových souprav ze 2 míst takto:

Seřadiště AgroKlas Křičeň - směr Křičeň, Lázně Bohdaneč ke kruhovému objezdu a ke Globusu v Pardubicích

Seřadiště Ostřetín - směr Ostřetín, Holice, Sezemice, Pardubice - kruhový objezd na Dubině

Okres Ústí nad Orlicí

V okrese Ústí nad Orlicí se uskuteční průjezd zemědělských traktorových souprav z jednoho seřadiště.

Seřadiště u hraničního přechodu Dolní Lipka - asi 42 souprav zemědělské techniky

Trasa: hraniční přechod Dolní Lipka – Králíky – Červená Voda a zpět

Kolem 11:30 u hraničního přechodu proběhne setkání s polskými zemědělci.

Okres Svitavy

4 trasy, 33 kusů techniky

Trasa Litomyšl po I/35 od kruhového objezdu u nemocnice k Daliboru a dál na kruhový objezd u Lidlu

Trasa Cerekvice nad Loučnou – Litomyšl – kruhový objezd Vysoké Mýto a zpět

Trasa Vendolí - Svitavy

Trasa po silnici I/34 Polička - Borová