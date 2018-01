Zemanovi pomohly prezidentské cesty po krajích, Drahošovi prospěla podpora stran

Pardubický kraj - Prezidentské volby očima politologů: Po prvním kole prezidentských voleb je zřejmé, že se Pardubický kraj z výsledků zbytku republiky zásadním způsobem nevymyká.

„Dominance Miloše Zemana a Jiřího Drahoše, kterou předvídaly průzkumy, se potvrdila i zde,“ uvedl pro Deník politolog Metropolitní univerzity Praha Petr Just.

Podle něj současnému prezidentovi k výsledku hodně napomohly jeho každoroční cesty po krajích, díky nimž byl lidem na očích. Naopak Drahoš měl výhodu v tom, že se za něj postavily – i když neoficiálně – strany středopravého spektra, což v Královéhradeckém i Pardubickém kraji není zanedbatelné. Zemanova největšího protivníka podpořili vlivní lidovci, TOP 09 a také Starostové, kteří jsou silní zejména na severu Královéhradeckého kraje.

Ve druhém kole čeká vyrovnaný souboj

„K postupu vítězných kandidátů do druhého kola přispěl i fakt, že před volbami byli ze všech kandidátů v médiích zmiňováni nejčastěji,“ upozornil Petr Just.

Sám v druhém kole očekává vyrovnaný souboj. Podle jeho slov pozice ani jednoho z kandidátů není taková, že by mohl být jednoznačně deklarovaným favoritem.

Politolog připomněl, že před volbami se prováděly průzkumy různých kombinací dvojic, které by se mohly utkat ve druhém kole. „Modely ukazovaly, že souboj Zemana a Drahoše by byl vyrovnaný s tím, že Drahoš by zvítězil o dvě až tři procenta, což je ovšem podíl, který odpovídá statistické chybě,“ uvedl Just.

V druhém kole podle něj bude záležet na účasti voličů i na tom, zda vyslyší doporučení, která jim dali poražení uchazeči. „Dva týdny je navíc velmi dlouhá doba, kdy se mohou objevit nové kampaně či antikampaně, takže výsledky lze předvídat jen velmi těžce,“ uzavřel politolog.

Drahoš musí motivovat voliče

Podobný názor má i politolog Jiří Štefek. „Domnívám se, že nejlepší strategií pro Drahoše před druhým kolem bude namotivovat voliče, aby šli k volbám. Čím vyšší bude volební účast, tím větší šance na vítězství bude Drahoš mít,“ řekl Deníku. Důvodem je podle něj především to, že Drahoš je mnohem přijatelnější než Zeman pro „vlažné“ voliče, kteří se o politiku moc nezajímají a váhají, jestli k urnám vůbec jít.

Výsledek je pro Zemana zklamáním

Podle Jiřího Štefka je celostátních 38,6 procenta hlasů, které Zeman od voličů získal, zklamáním pro současného prezidenta, respektive jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka. K jejich optimismu pro úspěch v druhém kole by býval musel získat přes 40 procent.

Letošní zisk je sice mnohem vyšší než v roce 2013, tehdy ale podle Štefka Zemanovi ubral hlasy kandidát ČSSD Jiří Dienstbier, který lovil ve stejném voličském rybníku. V součtu Zeman s Dienstbierem tehdy dostali více hlasů než Zeman letos.

„Lidé v prvním kole prezidentských voleb vyjádřili i nespokojenost s politickou situací, například se záležitostmi kolem vlády Andreje Babiše,“ dodal politolog Jiří Štefek.

Hlasování v Pardubickém kraji

hlasy: počet - v % - ČR v %



Mirek Topolánek 9 831 3,70 4,30

Michal Horáček 24 993 9,41 9,18

Pavel Fischer 26 162 9,85 10,23

Jiří Hynek 3 275 1,23 1,23

Petr Hannig 1 636 0,61 0,56

Vratislav Kulhánek 1 123 0,42 0,47

Miloš Zeman 103 885 39,12 38,56

Marek Hilšer 24 486 9,22 8,83

Jiří Drahoš 70 124 26,41 26,60



(Zdroj: ČSÚ)