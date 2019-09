/FOTOGALERIE/ Fotografie, modely vláčků a kolejiště, ale i ukázka historických kolejnic, železniční literatury či starých jízdenek. To všechno je k vidění na výstavě věnované výročí dvaceti let Letohradského železničního klubu, který patří ke stálicím mezi tamními spolky.

Železniční klub v Letohradě slaví dvacítku, na výstavě láká na fotografie i vláčky. | Foto: Deník/ Iva Janoušková

Letohradský železniční klub byl založen v březnu roku 1999. „A tehdy nikdo z nás nečekal, že budeme za dvacet let slavit výročí,“ zaznělo na vernisáži. V průběhu uplynulých dvou desítek let získal klub do opatrování tři lokomotivy, kromě toho pořádá výstavy či třeba Povídání o mašinkách. Klub také provozuje Muzeum železnice v Rokytnici v Orlických horách, které se tak stalo využitím pro nepoužívanou výtopnu na nádraží.