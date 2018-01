Zelení volili nové vedení

Česká Třebová - Strana zelených volila na svém sjezdu v České Třebové nové předsednictvo. Jejím předsedou byl až do parlamentních voleb Matěj Stropnický, po neúspěchu Zelených však odstoupil z funkce.

Petr Štěpánek.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Novým předsedou strany se stal kladenský rodák a biolog, nyní starosta Prahy 4 Petr Štěpánek. „Zelené chci vést jako stranu ochrany klimatu, modernizace energetiky a sociálního státu s důrazem na rovné příležitosti a dostupné bydlení. Dnešní volbu vnímám jako sjednocení kolem středových témat,“ řekl ke svému zvolení.

V předsednictvu budou i tři ženy, místopředsedkyněmi byly zvoleny Magdalena Davis, Petra Jelínková a Karolína Žákovská.

Strana zelených na svém sjezdu podpořila Jiřího Drahoše ve druhém kole prezidentských voleb a vyzvala všechny své členy a příznivce, aby se zapojili do jeho kampaně. Zelení se také vyjádřili proti dalšímu zapojení ČR do iniciativy “16+1” (známé jako “spolupráce Číny a zemí střední a východní Evropy”) a vyzvali příští vládu ČR, aby do svého programového prohlášení zahrnula odmítavé stanovisko k jednorázovým plastovým výrobkům. V neposlední řadě také vyslovili podporu polským ženám, které čelí hrozbě dalšího zpřísnění potratového zákona.