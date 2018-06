Ze Třebové na Králicko jela pára

Informační technologie - Informační technologie Technici uživatelské 20 000 Kč

Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií TECHNIK IT - SPRÁVA SÍTĚ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 31000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Prokopa Velikého č.p. 389, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, Přijmeme nové kolegy na pozici - TECHNIK IT - SPRÁVA SÍTĚ. , Práce na HPP, DPČ, možno i ŽL., Požadována je znalost IT problematiky, zejména síťové infrastruktury a podpory zákazníků., Požadujeme:, - SŠ/VŠ vzdělání, - OS Windows / Server, znalost protokolu TCP/IP, - zodpovědný přístup, - časová flexibilita, - znalost AJ, - řidičský průkaz B, Vítáni uchazeči s certifikáty ZyXEL, Cisco, MCP nebo MCTS. , Další dotazy na info@computerservices.cz nebo http://computerservices.cz/kariera.html. Pracoviště: Josef brož - computer services, Prokopa Velikého, č.p. 389, 566 01 Vysoké Mýto. Informace: Josef Brož, .