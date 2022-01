„V Ústí nad Orlicí jsem vyrůstala a Janderova vila k městu prostě patří. Jsem proti zbourání,“ řekla třiašedesátiletá Martina P.

Právě morální hodnotu budovy ale město zpochybňuje. „Vila je již od roku 2011 ve špatném technickém stavu. Po přestavbách ztratila svou původní historickou a estetickou hodnotu,“ uvedla mluvčí města Dana Pokorná s tím, že případná rekonstrukce by navíc byla velmi nákladná.

Prosincové hlasování zastupitelů nebylo jednotné. Pět z nich tehdy hlasovalo pro její zachování, 11 pro zbourání, devět se zdrželo a dva chyběli. Věcí se od nového roku zabývají také památkáři, kteří by mohli do jednání o osudu vily ještě zasáhnout.

„Odborným posudkem byla stanovena na zhruba na 25 milionu korun a znamenala by výrazné prodražení revitalizace parku, která je vyčíslena na 30 milionů korun,“ dodala Pokorná.

Město navíc trvá na argumentu, že demolice je v plánu už řadu let a s tímto záměrem byla vila kupována. Architektonické řešení z roku 2019 navíc bylo několikrát veřejně prezentováno.

„Záměr byl představen nejen ve veřejném prostoru, ale také na červnovém setkání s veřejností v Malé scéně. Projekt byl odsouhlasen Národním památkovým ústavem a na jeho rozsah bylo vydáno územní rozhodnutí,“ vysvětlila Pokorná.

Proti zbourání vily vznikla i petice - ZDE

Podle autorů petice by ale mělo být strhnutí vily nejzazším řešením. „Rozhodnutí o demolici existující stavby by mělo být až poslední možností v případě, že pro budovu neexistuje smysluplné využití, ať už v rukou města či kohokoliv jiného se zájmem o její odkup a další provozování,“ kontrovali autoři petice Jiří Holubář a Petr Strákoš.

Objekt dlouho chátrá



Vila někdejšího textilního továrníka Bohuslava Jandery patřila až do konce 40. let minulého století rodině. V březnu roku 1949 však došlo ke znárodnění, majetek byl vrácen až po pádu komunistického režimu. Vila v průběhu let sloužila jako mateřská škola, sídlo Českého červeného kříže, Českého svazu bojovníků za svobodu a převážně jako sídlo domova dětí a mládeže. V roce 2014 ji město odkoupilo od původních majitelů. V letech 2012 a 2013 nabízely realitní kanceláře dům k prodeji, avšak neúspěšně. Co by bylo s vilou v případě, že by město odstoupilo od zbourání, ale dosud není jasné. Město prý žádný potencionální kupec nekontaktoval.

Město tímto způsobem podle nich hodnotu objektu bagatelizuje. „Celkově lze dostupné informace, na jejichž základě bylo učiněno zásadní rozhodnutí o demolici, hodnotit jako naprosto nedostatečné a povrchní. Z etického hlediska lze připomenout skutečnost, že město má přinejmenším od roku 2014 přímou zodpovědnost za stav a využití domu,“ dodali petičníci. Výhled z Janderovy vilyZdroj: Město Ústí nad Orlicí

K dřívějšímu odporu prý ale nepřistoupili, protože do prosince loňského roku nebylo zcela jasné, co má město s vilou v plánu. „Stále jsme byli ujišťováni, ze projekt je živý, otevřený případným připomínkám a o demolici vily není stále rozhodnuto,“ vysvětlil Holubář a dodal, že až v prosinci zastupitelstvo hlasovalo o schválení projektové dokumentace.

Celou rozepři by mohl vyřešit například odborný posudek, který by zhodnotil skutečný stav objektu. K demolici však taková studie nutná není.

„Takové posudky se vytvářejí v případě kulturních památek, to však tato budova není. Město postupovalo zákonným způsobem. Na vilu byl v loňském roce vydán demoliční výměr, proti kterému nikdo nepodal odvolání,“ sdělila Pokorná. Podkladem pro strhnutí budovy byl městu prý propočet nákladů na rekonstrukci.