Podle vedoucí odboru investic a majetku Lenky Fránkové je stav havarijní. „Každým rokem jsme blíže hrozbě jejího zřícení,“ potvrdila Fránková. Do konce roku by tak starou stavbu měla v lokalitě u sokolovny nahradit nová železobetonová lávka.

Rekonstrukci celé lávky však doprovázely problémy. Část obyvatel zpochybnila záměr města stavbu zbourat. Odpůrci nové lávky tehdy pozvali také odborníka na železobetonové konstrukce, podle kterého by oprava mostku byla možná. Pravidelně by však vznikaly výdaje na údržbu, a to zastupitelé posoudili jako nehospodárné.

Replika z moderních materiálů

Město pak začalo spolupracovat s Kloknerovým ústavem při ČVUT. „Jim se líbila původní lávka, ale i oni nám doporučili lávku novou, připravili hodně podobnou, takřka repliku, ale z moderních materiálů,“ vysvětlil starosta Oldřich Jedlička.

Potíže se objevily také během výběrového řízení. V prvním kole se o zakázku zajímala pouze jediná firma, která navrhovala lávku opravit za 15 milionů korun. „Neměli jsme srovnání, přesto rada města výběrové řízení zrušila,“ uvedl Jedlička s tím, že navrhovaná částka se tehdy městu zdála příliš vysoká. V druhém kole se pak do tendru nepřihlásil nikdo.

Město stále hledá zhotovitele lávky přes Divokou Orlici.Zdroj: Město Žamberk

Město tak stavební firmu vybralo až napotřetí. A oprava lávky se výrazně prodraží. Město zaplatí za rekonstrukci téměř 24 milionů korun. „Situace na trhu stavebních materiálů a raketový nárůst cen práce, energií a pohonných hmot se bohužel promítá i do cen stavebních zakázek,“ konstatovala Fránková.

Nová lávka bude mít oproti původní stavbě vyšší mostovku kvůli možným záplavám, což požadovalo Povodí Labe. „Je to replika původní lávky. Na koncích budou rampy, aby lávka byla bezbariérová, teď tam jsou schody. Oblouky lávky jsou stejné, na pohled bude totožná. A bude tam nové osvětlení, “ řekla Fránková.

Město tak vyslyšelo přání veřejnosti, aby se podoba mostku nezměnila.