Zbigniew Czendlik: Jsem zvědavý, jak moji knihu přijmou Poláci

Lanškroun - „Já tu knihu nepsal, jen jsem ji diktoval Markétě Zahradníkové, takže jsem diktátor,“ říká se smíchem římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik z Lanškrouna.

Zbigniew CzendlikFoto: Michal Horák

Knižní rozhovor se známým polským farářem, který přišel do Čech před více než 25 lety, se už rok a půl drží mezi nejprodávanějšími knihami.

Postel hospoda kostel ale brzy zamíří i mezi čtenáře do Polska. „Jsem na to hrozně zvědavý. Kniha vyjde v Polsku v prestižním nakladatelství bohemisty a novináře Mariusze Szczygiela. Některé věci v knize jsem konzultoval s překladatelkou. Redigovat bude přímo Mariusz, který knihu přeloží do srozumitelného jazyku. Zná prostředí a chci, aby to bylo pochopitelné pro polské čtenáře,“ vysvětluje kněz Zbigniew Czendlik. Netají se tím, že je velmi zvědavý, jak bude jeho kniha přijata v rodné zemi. „Jsem hrozně zvědavý na reakce z Polska. Kniha vyjde v Polsku v době, kdy bude knižní veletrh v Praze, tedy týden před tím polským. Máme to tak schválně naplánované, aby nezapadla, protože v době veletrhu se bude mluvit o mnoha knížkách,“ podotýká lanškrounský kněz.

Nebojí se ovšem toho, že by polské čtenáře pobouřil. Obavu má z něčeho úplně jiného. „Těším se do polského rozhlasu a televize. Bojím se jenom mojí polštiny. Jediné, z čeho mám strach, je, jestli to zvládnu,“ směje se Zbigniew Czendlik.

Kniha Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradníkové Postel hospoda kostel vyšla v říjnu roku 2016 a vloni získala Cenu čtenářů v rámci prestižní soutěže Magnesia litera. Dosud ji v Čechách přečetly desítky tisíc lidí. „Myslím, že se počet prodaných knih pohybuje okolo osmdesáti tisíc. Byla skoro rok na prvním místě mezi nejprodávanějšími knihami, teď je asi na třetím. Jako nepočítám lidi v kostele, tak nepočítám ani prodané knihy a nevolám do nakladatelství,“ dodává kněz. Další knihu zatím neplánuje. Možná prý za deset let. „Myšlenky mám zatím jenom tak na tři stránky,“ uzavírá Zbigniew Czendlik.