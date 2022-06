Zavolejte řediteli. Dnes neodjede 169 spojů, BusLine zveřejnil mobily na šéfy

Rozjezd společnosti BusLine se v Pardubickém kraji příliš nedaří. Kvůli nedostatku řidičů se tak žáci nedostanou do školy, lidé do práce. Ačkoliv vedení kraje chtělo původně vyčkávat do středy, neudržitelná situace přiměla hejtmana Martina Netolického jednat s dopravcem už v úterý.

Dopravní společnost BusLine dnes v našem kraji neodjede 169 spojů. | Foto: SOR Libchavy