Poslední lyžovačka a konec. Lyžařská střediska v Pardubickém kraji končí o víkendu sezonu. Závěrečné lyžování si mohou lidé užít na Dolní Moravě a ve skiareálu Buková hora.

Vysoké teploty jsou na vině ukončení lyžařské sezony. Ta končí tento víkend. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

O víkendu vyvrcholí lyžařská sezona na Dolní Moravě. V sobotu a v neděli mají lidé poslední příležitost si zalyžovat, a to za zvýhodněné ceny skipasů. V provozu bude čtyřsedačková lanovka Sněžník. Lyžovat se bude po oba dny od 8.30 do 16 hodin, a to na sjezdovkách Kamila, Vyhlídková, Sněžník B.

„Tento víkend lyžujeme naposledy. Následně naše technické zázemí přechází do období údržby, abychom byli perfektně připraveni na příchod jarní a letní sezony,“ uvedla manažerka Jitka Kadlčíková z Horského resortu Dolní Morava.

Nutné revize a opravy

Technici se pustí po ukončení lyžovačky do nutných revizí, oprav a servisů. A i když meteorologové hlásí na příští týden ještě ochlazení a na horách možná i sněžení, na situaci v Dolní Moravě to nic nezmění. „Chápeme, že sněhové podmínky budou i v následujících dnech příznivé, jsme ale velké středisko a technický provoz zařízení je pro nás důležitý také s přicházející letní sezonou. Musíme mít vše ve výborném stavu,“ vysvětlila Kadlčíková.

Na sjezdovkách je třicet centimetrů sněhu. Dospělé lyžaře vyjde celodenní skipas na 590 korun, děti na 490 korun. Nejmenší lyžaři do šesti let jezdí zadarmo. Otevřena bude i Stezka v oblacích nebo Sky Bridge 721.

Naposledy se rozjedou vleky také na Bukové hoře. Sezonu tady zakončí v sobotu tradiční Sněžný bar s jarním lyžováním. Sněžný bar bude od 10 hodin otevřený na hraně Mlýnická na vrcholu Bukové hory. Už ve středu skončil provoz na sjezdovce Heroltická. Skipasy areál nabízí za mimosezonní ceny. Lidé je zakoupí na pokladnách Červená Voda a Čenkovice. Celodenní skipas pro dospělé vychází nyní na 750 korun, děti na 570 korun a juniorský stojí 620 korun.

Tečku za letošní sezonou na Bukové hoře udělají nedělní závody. Jedná se o veřejný lyžařský závod O cenu Bukové hory. „Je pro širokou veřejnost, takže doporučujeme, pokud vás někdy lákalo takový závod vyzkoušet, máte jedinečnou příležitost,“ informovalo vedení Horského resortu Bukovka. První závodníci vyjedou na trať v 10 hodin.