Vysoké Mýto – Dotace na úspory energií (poskytnuté z Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky) v krytém plaveckém bazénu a v Mateřské škole Slunečná pomohou uskutečnit další dvě akce ze „seriálu" úsporných opatření v některých objektech ve městě. Na krytý bazén dostane Vysoké Mýto 3,4 milionu korun, celkové náklady vystoupají do výše 7,44 milionu.

Vysoké Mýto - Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Chládek

V případě „mateřinky" Slunečná se z celkových nákladů 1,99 milionu korun uhradí z dotace Evropské unie jeden milion sto sedm tisíc. Modernizace bazénu zahrnuje zateplení stěn, střechy, výměnu oken a dveří. Cílem projektu ve Slunečné je instalovat nový zdroj tepla na vytápění a ohřívání vody. Uskuteční se instalace dvou nových plynových tepelných čerpadel, a to na střechu hospodářského pavilonu. Osadí se také dva plynové kondenzační kotle, jež poslouží „jako bivalentní zdroj tepla a ohřevu teplé vody", jak doslova zní oficiální zdůvodnění. „Naším cílem je postupně zateplit všechny školy, letos se ovšem začne také s bazénem. Obě akce jsou zajímavé tím, že se přechází na jiné způsoby úspor, hledají se jiné zdroje. Dosavadní plynové kotle nahradí v obou místech plynová čerpadla. Technika jde dopředu, domníváme se, že to je správná cesta. Přestavba bazénu se připravuje na několik etap, první z nich bude právě úspora energií. A do budoucna máme připraveny další projekty: na kotelny na sídlištích," uvedl starosta města Miloslav Soušek. Jak zároveň ujistil, s bazénem se začne prakticky v době, kdy veřejnost může využívat Tyršovou veřejnou plovárnu, takže v létě, další část prací bude na programu v příštím roce a čtvrtá poslední etapa je poněkud vzdálenější, neboť to se bude jednat o celkové dokončení v bazénu. „Mateřská škola Slunečná, to je další stupeň energetických úspor, škola je totiž vytápěna dálkově," dodal Miloslav Soušek. (jko)