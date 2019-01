Ústí n. O - Na neveřejném pracovním zasedání zastupitelstva se má cvičně hlasovat ve středu.

Perla v Ústí nad Orlicí | Foto: DENÍK/David Chládek

Městské zastupitelstvo příští pondělí rozhodne, zda se Ústí zúčastní dražby o areál zkrachovalé textilky Perla. Objekty v centru města nabízejí věřitelé minimálně za 40 milionů korun. Prohlásil to ústecký starosta Richard Pešek.



Dražit se bude posledního června



„Před zasedáním zastupitelstva se sejdeme a zkusíme si cvičné hlasování, abychom věděli, jakou má účast na dražbě podporu,“ uvedl starosta. Podle zjištění Deníku by se tak mělo stát zítra na neveřejném pracovním zasedání zastupitelů.



Dražba se koná posledního června v Praze. Vyvolávací cena je o 20 milionů korun nižší než při nabídce předešlého veřejného výběrového řízení, do něhož se nikdo nepřihlásil. „Pro město je území lákavé, ale zase je určitá ekonomická situace,“ řekl starosta. Město s Perlou v minulých letech jednalo, že její nepotřebné objekty koupí i za 60 milionů korun, ale textilka by musela zachovat pracovní místa. Jenže podnik s dlouholetou tradicí zkrachoval.



Až teprve dražba ukáže, zda je pro developery areál o rozloze téměř 32 tisíc metrů čtverečních zajímavý. Územní plán v místě povoluje stavět byty či obchodní centrum. Do lokality už se ale nesmí vrátit průmyslová výroba. Město však zkouší změnit územní plán, aby na místě mohl být pouze park.



„Mohl by tam být i takový Central park. Schvalovací systém trvá nějakou dobu, ani nevíme, jak se zachová tým věřitelů. Možná by bylo lepší kdybychom se s ním dohodli bez dražby, napřímo za odhadní cenu 36 milionů korun,“ řekl Pešek.



Ukončením provozu podniku loni ve městě skončila tradice textilní výroby, která započala v 19. století. Perla dluží věřitelům 276 milionů korun. Sedm z nich má zástavní právo, ti také mají největší šanci, že se jim peníze vrátí.

