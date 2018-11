Zastupitelé budou řešit polikliniku. Opozice vyvolala mimořádné zasedání

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví 30 000 Kč

Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví PORADCE PRO VÝŽIVU ZVÍŘAT. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Klostermanova č.p. 1258, 564 01 Žamberk, NÁPLŇ PRÁCE:, - Poradenství v oblasti výživy hospodářských zvířat, - Odborná spolupráce na vývoji software pro výživu zvířat, - Spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy na probíhajících projektech, - Přenos výsledků výzkumu do praxe, - Podpora prodeje produktů a služeb společnosti AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. (konzervanty, krmiva, ...), - Tvorba prodejní a marketingové strategie silážních konzervantů, - Podpora stávajících a získání nových zákazníků, - Rozšíření portfolia zákazníků technologie CCM strojem Murska ve službě, - Zavedení do praxe nové technologie automatického zakrývání silážních jam, - Zavedení do praxe nové technologie JEANTIL Automatic Feeding, Směnnost: běžná pracovní doba, 1 směna, Pracovněprávní vztah: plný úvazek na dobu určitou 1 rok (3 měsíce zkušební, doba) s předpokládaným prodloužením na dobu neurčitou, NÁSTUP: dle dohody, POŽADUJEME:, - Vysokoškolské vzdělání v oboru zootechnika, praxe v oboru vítána, - Řidičský průkaz sk. B, - Časovou flexibilitu, samostatnost, profesionální vystupování, - Uživatelské ovládání PC a MS Office, - Prezentační dovednosti, - Schopnost dotahovat úkoly do konce, - Aktivní přístup k událostem a změnám na trhu, NABÍZÍME:, - Odpovídající platové podmínky, - Služební vůz i k soukromým účelům, - Mobilní telefon a notebook, - Příspěvek na stravování, - Příspěvek na životní a penzijní pojištění, KONTAKT:, Své životopisy a motivační dopisy zasílejte na prace@agrokonzulta.cz., Do předmětu zprávy uveďte text " Vedoucí společnosti AgroKonzulta - poradenství, s.r.o.".. Pracoviště: Agrokonzulta - poradenství, s.r.o., Klostermanova, č.p. 1258, 564 01 Žamberk. Informace: Petr Šmída, +420 735 171 650.