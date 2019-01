Českotřebovsko – Ve sporu regionu s ministerstvem dopravy o zastavování dálkových vlaků vyšší kategorie v České Třebové se zrodil kompromis.

Po aktuálních jednáních s pardubickým poslancem Martinem Kolovratníkem (ANO 2011) ho odsouhlasil ministr Dan Ťok. Vyslyšel tak alespoň částečně argumenty, které předkládali také českotřebovský starosta Jaroslav Zedník, hejtman Martin Netolický nebo starostové Litomyšle, Ústí nad Orlicí, Moravské Třebové, Lanškrouna a dalších obcí.

Jádrem dohadů byla plánovaná redukce zastavujících vlaků jedoucích směrem na Brno, a dále na Slovensko nebo do Rakouska, o celou jednu třetinu, a to s cílem zkrátit jízdní dobu mezi Prahou a Brnem. Ministerstvo nakonec ze svého záměru slevilo alespoň v exponovaných časech a ponechalo železničnímu uzlu tři ze sedmi párů vlaků, jejichž zastavování chtělo zrušit.

„Jedná se o rozumný kompromis," říká o ústupku Martin Kolovratník a vysvětluje: „Proti původnímu návrhu by v České Třebové zastavil navíc i jeden ranní vlak směrem na Slovensko a Maďarsko a v opačném směru ve večerních hodinách navíc jeden vlak ze směru Maďarsko a Slovensko." V praxi by mělo jít o vlaky EC 273 Praha – Budapešť se zastavením v 7.22 v České Třebové a EC 272 Budapešť – Praha se zastavením v 20.37 v České Třebové. Dále mohou cestující počítat s vlaky: Ex 571 Zdeněk Fibich (6.17 na Slovensko), Ex 574 (7.40 do Prahy), IC 577 Leoš Janáček (21.17 na Brno), Railjet 372 (21.40 na Prahu).

„Jako kompromis je to na stole," vidí pozitivně vstřícný krok ministerstva českotřebovský starosta Jaroslav Zedník. Rozhodne se podle něj 26. října, kdy se uskuteční jednání u ministra dopravy, jež svolal hejtman.