Česká Třebová - Na další ze série jednání ve čtvrtek na ministerstvo dopravy dorazil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s náměstkem pro dopravu Jaromírem Duškem, starostou České Třebové Jaroslavem Zedníkem a bývalým ředitelem - ČD Daliborem Zeleným. Tématem jednání s ministrem dopravy Danem Ťokem byl především přetrvávající rozpor ohledně zastavování vlaků vyšší kategorie v České Třebové.

„V současné době žádný kompromis neexistuje. Debaty o zastavování vlaků v České Třebové se vedou paradoxně od roku 2010, kdy byl ve městě otevřen nový terminál za více jak 330 milionů korun propojující automobilovou, autobusovou a železniční dopravu. Jedná se o koncepční spor a my jsme přesvědčeni, že není žádný důvod omezit zastavování mezinárodních rychlíků v České Třebové, jelikož dojezdová doba zůstává stejná jak při zastavení, tak při pouhém průjezdu," sdělil hejtman Martin Netolický. Pro českotřebovského starostu je postoj ministerských úředníků nepochopitelný. „Ruší něco, co doteď fungovalo. Ekonomická stránka byla v pořádku, nebyly to vlaky, do kterých by zde nikdo nenastupoval nebo jen pár lidí," zlobí se Jaroslav Zedník a poukazuje na to, že se v železničním uzlu Česká Třebová dělí hlavní proud a kříží trasy a proto je významným přestupním místem. „Přišlo už asi šedesát mailů od konkrétních lidí z tohoto regionu, kterých se změny dotknou. Třeba jim zkomplikují cestu do práce," namítá starosta.

Plánované omezení počtu rychlíků, které dosud zastavovaly v České Třebové, se nelíbí i seniorům z Chocně, zkomplikuje jim dopravu do lázní na Slovensku. V tomto duchu formulovali mail adresovaný českotřebovské radnici. „K tomu, jak to fungovalo, nebyly v regionu zásadní připomínky, lidé byli s návazností vlaků a mezinárodních rychlíků spokojení. Nerozumím tomu, proč se do toho šťourá," krčí rameny českotřebovský starosta.

Úspory neexistují

Hejtman Martin Netolický společně s náměstkem Jaromírem Duškem na čtvrtečním jednání zpochybnil závěry studie vypracované společností SUDOP. „Ve studii se objevují imaginární úspory spojené s průjezdy vlaků. Tyto úspory však reálně neexistují. Pan ministr nám proto přislíbil, že studie bude posouzena další nezávislou autoritou, tentokrát z akademické obce," uvedl hejtman, který dodal, že studii bude posuzovat Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze.

Zástupci kraje také pozvali ministra Dana Ťoka na osobní návštěvu nejen terminálu v České Třebové, ale také celého regionu. „Jsem přesvědčen, že si pan ministr po osobní návštěvě udělá ucelený obraz důležitosti terminálu a zastavování vlaků v něm. Zároveň jsme se shodli, že v rámci dalšího setkání budeme projednávat také ostatní témata důležitá pro náš kraj, a to především situaci ohledně výkupu pozemků pod plánovanou trasou silnice R35 nebo navazující dopravní stavby ve spojitosti s plánovanou investicí společnosti Foxconn v Pardubicích," dodal hejtman Martin Netolický. (zr, daf)