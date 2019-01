ČERVENÁ VODA - Vedení obce připravuje poblíž centra vesnice výstavbu nové železniční zastávky s přístřeškem pro cestující.

Od červenovodského kostela by měla být zastávka 300 metrů daleko. | Foto: DENÍK/Jaroslav Hubený

Největší obec v našem regionu usiluje o zřízení úplně nové železniční zastávky. Ta dosavadní je příliš daleko od centra vesnice.

„Je to přání našich obyvatel už delší dobu. Mezi zastávkami Červená Voda a Moravský Karlov je přece jen velký kus a chybí zastávka, která by obsloužila střed naší obce, hlavně kvůli zdravotnímu středisku. Nyní se připravuje projektová dokumentace a vyřizuje územní rozhodnutí před stavebním povolením. Ze strany železničářů problém není. Podmínkou je, aby zastávku postavila obec a poté ji Českým drahám darovala,“ uvedl Miroslav Švestka, starosta Červené Vody.

Obec brzy začne zjišťovat, který dotační titul by byl nejvhodnější, aby nemusela akci financovat sama. Náklady by měly činit necelé dva miliony korun. Od kostela by měla být zastávka vzdálená 300 metrů. Výhodou bude také její umístění přímo na značené turistické trase k novému atraktivnímu cíli výletníků, rozhledně na Křížové hoře.