Zašlapané projekty na Orlicku. Z Hitlerovy dálnice zbyly mosty a velkolepé plány

/HISTORICKÉ FOTKY, VIDEO, MAPY/ Plavební kanál Dunaj-Odra-Labe shodila vláda ze stolu. Podobně to bylo v minulosti i s některými dalšími dopravními projekty na Svitavsku a Orlickoústecku. Kdyby se je však podařilo realizovat, dnes by z nich mohl region profitovat. Šlo především o tzv. Hitlerovu dálnici, která měla přes Brno, Moravskou Třebovou a Lanškroun propojit Vídeň s polskou Vratislaví. Ale není to jediný zapomenutý projekt.

Hitlerova dálnice | Video: Ho Go