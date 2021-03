Předškoláci musí v těchto dnech zdolávat různé výzvy, které jsou spojené s výukou na dálku. Někteří fotí první jarní kytičky, další malují na kamínky, jiní třídí ponožky či uklízí hračky. Vzdělávání je pro předškoláky podle školského zákona povinné. Pro mladší děti je účast dobrovolná.

„Naši školku navštěvuje 35 dětí. K distanční výuce se přihlásilo 32 z nich. To je pro nás velký úspěch,“ vysvětlila Markéta Schejbalová z mateřské školy v obci Vraclav na Orlickoústecku. Mateřinka zde už distančně fungovat umí. Učitelky se s dětmi a rodiči scházejí v online prostředí pravidelně. Ti, kteří počítač nemají, dostávají domácí úkoly.

Audio pohádky z úst oblíbené učitelky

Učitelky na Vraclavi dětem například nahrávají pohádky. Příběh O roznášení jara si mohou doma do sluchátek pustit nejen děti, ale i rodiče. „Po poslechu mají děti odpovědět na různé otázky. Trénujeme tak sluchovou paměť, dějovou posloupnost, rozvíjíme slovní zásobu a předmatematickou přípravu,“ objasnila Schejbalová.

Mateřská škola v Dobříkově nedaleko Chocně se u předškoláků zaměřuje především na praktické činnosti a základy sebeobsluhy. „Předškolákům dáváme různé úkoly. Chceme, aby si srovnali své hračky, uměli dát ponožky k sobě. Jsou to běžné věci, ale myslím, že nejdůležitější,“ řekla Soňa Němcová z Mateřské školy v Dobříkově.

Kreativně k výuce přistoupili také v Černé za Bory na Pardubicku. „Do malého květináčku nasyp hlínu, zasaď semínka a pilně jej zalévej. Až ti travička vyroste, dones květináček do školky,“ zní úkol na březen od učitelky Elišky Dvorské.

Rodiče zapojených dětí spolupracují výborně

Ne všichni rodiče mají o pomoc školek zájem. Ti, kteří se ale dobrovolně zapojují, bývají učitelkám vděčné. „Rodiče jsou rádi za tipy. Některé děti se prý už sháněly po materiálech ze školky. Setkáváme se jen s kladnými ohlasy, pokud jsou i negativní, nevíme o nich,“ řekla ředitelka Mateřské školy v Zámrsku Lenka Hejduková. Během minulých karantén tam učitelé dokonce nacházeli obrázky a vzkazy od dětí.

Kdy už půjdeme do školky

Dětem se po školkách často stýská a jsou tak rády za jakýkoliv kontakt. Učitelky z mateřské školy v Zámrsku nedaleko Vysokého Mýta pravidelně ve schránce nacházejí obrázky a vzkazy od dětí. Stýská se i malému Lukáškovi. Jeho maminka se zavřením školek nesouhlasila, nepřišlo jí to opodstatněné. „Syn se mě každé ráno ptá, jestli dnes jdeme do školky. Říkám mu, že musí vydržet. Někdy to bere s klidem, jindy brečí. A někdy se chce brečet i mně,“ řekla k situaci se zavřenými mateřinkami Marcela Doležalová.