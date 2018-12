Zaměstnanci Iveca už třetí den protestují. Kvůli nevyplaceným prémiím

Odborní asistenti v administrativě Referent/ka kanceláře tajemníka Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16800 kč, mzda max. 25330 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY NALEZNETE NA ADRESE: www.ustinadorlici.cz, , PRACOVNÍ POMĚR: na dobu neurčitou, TERMÍN NÁSTUPU: duben 2019, CHARAKTERISTIKA VYKONÁVANÉ ČINNOSTI:, - administrativní a organizační zajištění činností starosty města, místostarostů města a tajemníka městského úřadu (MěÚ),, - tvorba zápisů z jednání rady města, zastupitelstva města a porad vedoucích pracovníků MěÚ, včetně vedení archivu,, - administrace veřejných zakázek města Ústí nad Orlicí v elektronickém nástroji,, - koordinace tiskových zpráv vedení města,, - administrace úřední desky., POŽADAVKY NA UCHAZEČE:, - střední vzdělání s maturitní zkouškou,, - výborná znalost českého jazyka slovem i písmem,, - znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,, - výborná znalost práce na PC (MS Office, zejména MS Excel, MS Word),, - zodpovědnost, komunikativnost, týmovost, zvládání konfliktních a stresových situací, flexibilita, spolehlivost, samostatnost a pečlivost., VÝHODOU:, - znalost cizího jazyka, preferujeme německý jazyk,, - zkušenosti s informačními systémy městských úřadů (využívání systémů elektronické spisové služby, elektronické administrace veřejných zakázek),, - státní zkouška z psaní na stroji nebo z kancelářského psaní na klávesnici,, - předchozí pracovní působení na obdobné pozici., LHŮTA, ZPŮSOB A MÍSTO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK:, Přihlášku s přílohami doručte do 28. 12. 2018 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (do 14:00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny městského úřadu) na adresu: Městský úřad Ústí nad Orlicí, Útvar personální a mzdové agendy, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, Uzavřenou obálku v levém horním rohu označte:, „Výběrové řízení č. 9/2018 – referent/ka kanceláře tajemníka – neotvírat“, Případné dotazy zodpoví: , - Ing. Marcel Klement, tajemník MěÚ, tel.: 465 514 222, - Bc. Radomíra Hájková, vedoucí kanceláře tajemníka MěÚ, tel.: 465 514 233. Pracoviště: Město ústí nad orlicí, Sychrova, č.p. 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 1. Informace: Marcel Klement, .

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 16 000 Kč

Manipulační dělníci ve výrobě Dekoratér skla. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Do našeho kolektivu přijmeme kolegu na pozici: , DĚLNÍK VE VÝROBĚ , , Popis práce: , - ruční vykládání sklenic z krabic na pás a z pásu do krabic , - vizuální kontrola potisku , , Požadujeme: , - věk min.18 let , - pečlivost, spolehlivost , , Nabízíme: , - práci na 12-ti hodinové směny (nerovnoměrné rozvržení směn: út - pá, nebo út-čt) , - dohodu o provedení práce, po zaškolení při oboustranné spokojenosti pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou , - 2 dny dovolené navíc , - stravenky v hodnotě 80 Kč , - pitný režim zdarma , - doprava z Chocně a Vysokého Mýta zdarma , - příspěvek na masáže a rehabilitaci , - přátelský kolektiv a slušné jednání , - nástup ihned , - mzdu 90,-/hod (16-17 000,-/měs) , , Kontakt: , Ing. Iveta Moravcová, HR Manager , Sahm s.r.o., Zálší 71, Choceň , Tel: 465 461 144 , Email: iveta.moravcova@sahm.cz. Pracoviště: Sahm s.r.o. - výrobní závod zálší, 565 01 Choceň 1. Informace: Iveta Moravcová, +420 465 461 144.