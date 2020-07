„Nejde o to získat peníze, mým cílem je najít někoho, kdo bude ochoten, ale hlavně schopen celou věc dotáhnout do konce,“ řekl Deníku majitel Zámečku architekt Přemysl Kokeš. Zdevastovanou památku s oficiálním názvem Nový zámek koupil se svým společníkem Jiřím Vávrou v roce 2004 od města Lanškroun za symbolickou tisícikorunu s podmínkou, že zámek bude opraven a bude sloužit i pro cestovní ruch.

HLEDAL SE PARTNER

Po řadě oprav včetně zajištění statiky byl po třech letech Zámeček otevřen pro veřejnost. Rekonstrukce však stála hodně peněz a pro další rozvoj lokality začali vlastníci hledat strategického partnera. Město Lanškroun mělo možnost v roce 2011 Zámeček získat zpět do svého majetku, nabídku koupit stoprocentní podíl ve společnosti Nový zámek však zastupitelé odmítli. Nevyšly ani jiné zdroje. „Žádali jsme svého času o dotace na to, abychom mohli na místě zřídit vyhlídkovou plošinu, kavárnu nebo skybar. Bohužel byly podpořeny projekty jiné, podle mého názoru takové, které jsou nástroji cestovního ruchu, ne cíli. Mám za to, že by se měly podporovat právě ty zajímavé cíle,“ podotkl Kokeš.

Nevyšel ani záměr vybudovat na zámeckém vrchu zábavní park s delfináriem. „Byl bych rád, kdybych mohl Zámeček předat někomu, kdo má prostředky a schopnosti na to ho oživit, aby začal fungovat pro veřejnost. Někomu, kdo to posune dál. Já to v tuto chvíli dál posunout neumím a aby tam stál dům bez užitku, to je smutné,“ popsal svoji motivaci Kokeš.

HOTEL, SÍDLO FIRMY?

Realitní kancelář zámecký areál s třípatrovou barokní věží, ve které fungovala kavárna a zůstává otevřená pro turistické prohlídky, nabízí jako místo mnoha možností. „Obnova sídla se přímo vybízí. K věži je možné na pozemcích o ploše 4967 metrů čtverečních s rozlehlými základy realizovat přístavbu jako dům pro seniory, hotel, sanatorium, privátní reprezentativní sídlo nebo jiný nerušící komerční záměr. Další navazující pozemky určené v územním plánu k výstavbě čítají 9799 metrů čtverečních,“ uvedla na svém webu realitní kancelář.

Místní jsou dílem zvědaví a dílem se děsí, kdo a za jakým účelem Zámeček koupí. „Jsem zvědavý, jestli se najde blázen, co to koupí… Leda snad ulejt do toho nějaký špinavý prachy. Což by ovšem na osud Zámečku mělo značně záporný vliv. Asi v tom bude nějaká osudová kletba. Ne nadarmo to Lichtensteinovi třikrát vyhořelo,“ zaznělo už na sociálních sítích.

Zámek - smolař?



Kdysi rozsáhlý barokní zámek, postavený ve tvaru písmene H, měl velkou smůlu, třikrát vyhořel. Poprvé tu hořelo při dokončovacích pracích v roce 1714. O pár let později do zámku udeřil blesk a hořelo tu znovu. Poslední úder přišel v roce 1754, kdy zámek při požáru přišel o část střechy. Lichtenštejnové se tehdy rozhodli, že už se jim oprava nevyplatí a objekt byl až na pravou přední věž, která tu stojí dodnes, zbourán. Materiál byl prodán a využit na další stavby.