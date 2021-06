„Město musí nejprve vědět, zda vůbec nějaké další obchody potřebuje. Pokud zjistí, že ano, teprve pak pro ně může hledat vhodné lokality. A tou rekreační areál Pod Černým lesem rozhodně není,“ shrnul spoluautor petice Lukáš Lyer.

Na druhé straně však stojí další místní obyvatelé, kteří jsou pro vznik nového obchodního centra. Mezi nimi i majitel a provozovatel místního penzionu Zdeněk Rot. „Říkám proč ne, ale to není otázka pro nás spotřebitele, ale pro marketing toho kterého obchodního řetězce, který si má spočítat, zda se mu v šestitisícovém Žamberku vyplatí podnikat, a pokud propočty zjistí že ano, tak radní tomuto subjektu mají dát zelenou, protože se v neposlední řadě bude jednat i o mnoho pracovních míst pro místní občany,“ popsal. Odmítá zároveň názory, které argumentují tím, že další supermarket by mohl být pro místní malé živnostníky likvidační. Na vlastní pěst se tak, podle svých slov, vydal do ulic města, aby zjistil, co lidé v Žamberku chtějí. „Já i dalších 196 osob jsme pro to, aby v dané lokalitě retail park vznikl,“ řekl.

Spolek Živý Žamberk však ve své petici zmiňuje mimo jiné to, že pokud se taková stavba uskuteční v dané lokalitě, nebude moci město v budoucnu rozvíjet například zdejší sportoviště a navíc bude nákupní centrum rušit hosty autokempu, který se v lokalitě nachází. I takový argument však Zdeněk Rot odmítá. „Považuji to za úplný nesmysl, jakož i to, že by na tomto místě vzniklo další hřiště či krytý bazén, to je již opravdu myšlení chorého mozku,“ konstatoval.

Potencionální investor, kterým je PH Rozvojová, prezentoval svůj záměr na půdě městského úřadu už ve druhé půlce května. A o tom, zdali město skutečně další nákupní centrum potřebuje, zde zapochyboval také starosta města Oldřich Jedlička. „Osobně považuji věc za velmi závažnou. Celý projekt má samozřejmě svá negativa a musíme vzít potaz, že může znamenat nevratné změny omezení možnosti rozšíření sportovišť a návštěvnosti autokempu,“ řekl Jedlička. Potencionální výstavba ale podle něho má také nesporná pozitivita. „Developer na své náklady vybuduje silnici I/11 a nabízí potencionální možnost parkování pro návštěvníky budoucího zimního stadionu,“ popsal.

Dalšího ze zástupců spolku Živý Žamberk však tato prezentace o prospěšnosti záměru příliš nepřesvědčila. „Překvapilo mě, jak lajdácky byla prezentace připravena. Zdá se mi, že investorovi je úplně jedno, kde svou unifikovanou stavbu postaví. Projekt byl připraven bez jakéhokoliv vztahu k místu nebo městu,“ podotkl Jan Hovádek.

Pozemky, na kterých má záměr investora vzniknout, patří potomkovi šlechtického rodu baronu Parishovi. Právě on tak žádá v zastoupení developera o změnu územního plánu. Určité obavy místních navíc budí zvěsti o tom, že pokud město majiteli pozemků nevyhoví, uzavře pro veřejnost zámecký park, jehož je také vlastníkem. Starosta však během veřejné prezentace tyto spekulace vyvrátil. Redakce Deníku v minulých týdnech oslovila Davida Parishe s dotazy ohledně případného prodeje pozemků, ten však dodnes neodpověděl.

ROZHODNOU POLITICI

Zastupitelstvo bude o změně územního plánu rozhodovat v úterý 22. června. „Věřím, že vedení města Žamberka rozhodne dle vlastního uvážení a že my všichni obyvatelé jejich rozhodnutí budeme plně respektovat,“ dodal Rot. A podobného názoru je také Lukáš Lyer. „Věřím, že zastupitelstvo rozhodne dle svého nejlepšího úsudku. Budeme rádi, když k tomu využije i názor 636 občanů podepsaných pod naší peticí,“ poznamenal.