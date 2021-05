V bezprostřední lokalitě oblíbeného sportoviště, autocampu a cyklostezky má vzniknout nákupní zóna. Zájem, postavit v místě retail pak, projevila společnost PH Rozvojová. Pozemky, kterých se ale eventuální výstavba týká, nepatří městu, nýbrž baronovi Davidu Anthonymu Parishovi, který je potomkem zdejšího šlechtického rodu. Radní města k věci zatím mlčí a vyčkávají úterního veřejného projednávání.

„Investor zde bude prezentovat svůj záměr,“ vysvětlila Kamila Borovičková z kanceláře starosty města.

Pět bodů petice spolku Živý Žamberk



1. Změna využití území není v této lokalitě vhodná



2. Výrazně naroste dopravní zátěž



3. Záměr poškodí životní prostředí a krajinný ráz



4. Chybí představa o rozvoji maloobchodu ve městě



5. Spolupráce s veřejností není dostatečná

Proti záměru nákupního centra o zastavěné ploše o rozloze 4.760 m² se však bouří místní obyvatelé. Spolek Živý Žamberk se tak rozhodl pro vydání petice proti změně územního plánu, která by znamenala volnou ruku pro investora. Hlavním argumentem je skutečnost, že místo slouží jako zóna odpočinku a sportoviště, stavět zde obchodního zónu je tak podle tvůrců petice nemyslitelné a navíc podle nich zabrání dalšímu rozvoji volnočasového komplexu.

“Město si lokalitu samo zvolilo jako odpočinkový areál pro sportovní vyžití a rekreaci. Jako takový se areál úspěšně dlouhodobě rozvíjí. Nákupní zóna sem nepatří,” vysvětluje jeden z hlavních argumentů spoluautor petice Lukáš Lyer. Podle textu petice, která bude po ukončení sběru podpisů doručena starostovi městu Oldřichu Jedličkovi, změna postrádá smysl nejen z hlediska udržitelného využití, ale také pro budou vlastní plány města.

Provozovatel zmíněného sportovního areálu Jan Kulhánek kritizuje nejen záměr investora, ale také motivaci majitele pozemku k prodeji a samotný postoj města. To by podle něho nemělo být poplatné investorovi a nechat se majitelem pozemku manipulovat. „Já se vůbec divím, že to někdo dal na pořadí zastupitelstva, že někdo zkrátka na radě neřekne jasné ne, o tohle opravdu nemáme zájem,“ řekl Deníku.

A takové jednání popisují také organizátoři petice. „O změnu územního plánu žádá – z ekonomického pohledu zcela logicky – současný majitel pozemku a developer ho jako potencionální budoucí majitel zastupuje v jednání s městem. Nicméně město se při plánování využití jednotlivých ploch svého území nemůže a nesmí řídit pouze zájmy současných či budoucích majitelů pozemku,“ píše se v otevřeném dopise.

Celý text petice najdete ZDE

Zastupitelé města by podle autorů dopisu měli vystupovat jako suverénní správce území a měli by usilovat o jeho udržitelný rozvoj bez ohledu na osobní a ekonomické zájmy majitelů pozemku.

„Město si prostřednictvím územního plánu a dalších nástrojů má určovat pravidla hry, nikoli si je nechávat diktovat někým, kdo usiluje na jeho území o uskutečnění vlastních záměrů,“ dodali zástupci spolku Živý Žamberk. K čtvrtečnímu poledni petici podepsalo více jak 160 lidí.

Lokalita Pod Černými lesyZdroj: archiv petičníkůZastupitelé města své stanovisko představí až během úterního jednání, na které je zvána také veřejnost. Podle kanceláře starosty města zde bude dostatečný prostor k diskuzi a vznášení podnětů. Prezentace začne v 17 hodin a proběhne distančním způsobem v on-line režimu.

„Zájemci o osobní účast se mohou zúčastnit přenosu v jednacím sále zastupitelstva města. Případné dotazy k prezentovanému záměru bude možné klást přednášejícím přímo v průběhu jednání prostřednictvím chatu nebo osobně v sále,“ uvedl Jedlička s tím, že podrobnější údaje k on-line připojení včetně příslušného odkazu budou zveřejněny nejpozději v den jednání na webu a Facebooku města.