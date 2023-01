Kvůli problému s nedostatkem pozemků v Žamberku musí řada místních hledat nové bydlení v okolních městech a obcích, i když by podle vedení radnice raději zůstali obyvateli svého města. Potvrdil to i Marek Veselý, který se v Žamberku narodil.

Zasíťování parcel nebude levná záležitost. Radnici by měl proto pomoct developer.

„Bydlím u rodičů, ale čekám rodinu a rádi bychom zůstali poblíž. Bohužel na výběr z míst na nové bydlení tady moc není,” zoufal si Veselý. Stejný problém řeší místní firmy, kterým se daří a stále rostou, takže potřebují pro své nově příchozí zaměstnance důstojné bydlení.

Absence sítí

I přesto, že je v územním plánu Žamberka vyznačeno několik ploch, kde je možné stavět, velkou nevýhodou těchto lokalit je absence infrastruktury, ať už se jedná o vodovody, kanalizace nebo příjezdové komunikace. „S tím je potřeba začít hýbat, abychom měli na území města příležitost k nové výstavbě už v horizontu nejbližších let,” řekl místostarosta města Ondřej Jireš.

Podle místostarosty nebyly územní studie zpracovány s dostatečným respektem k reálné situaci a potřebám obyvatel. „Tyto územní studie budeme postupně revidovat a upravovat,” zmínil Jireš. Vedení radnice proto začalo s přípravami dvou lokalit, které vyhodnotilo jako aktuálně nejvíce perspektivní. Jsou to území Na Skalách a Velký Hájek.

Lokalitu Na Skalách vlastní město a připravovalo ji pro prodej zasíťovaných parcel. Problémem však jsou vysoké náklady na vybudování infrastruktury.

„Konstruktivním řešením této situace je poskytnout lokalitu developerské firmě, která by se zavázala vybudovat zde kompletní infrastrukturu podle jasně schváleného projektu a za jasně daných smluvních podmínek,” prozradil místostarosta. O tuto lokalitu už v loňském roce jeden developer projevil zájem a chtěl by zde kromě infrastruktury vybudovat přibližně 40 rodinných domů.

Žamberk nabídne nové prostory pro bydlení.Zdroj: Město Žamberk

Společný postup města s investory

Druhá lokalita, Velký Hájek, má potenciál nejen pro výstavbu rodinných, ale také bytových domů. Zde by mělo být investorem přímo město Žamberk. Nyní zde stojí bytové domy jedné místní firmy. V příštích letech by je mohly obklopit další - radnice by ráda parcely prodala dalším společnostem pro stejný typ bydlení. Jejich okolí by pak mělo poskytnout relativně velké množství parcel pro individuální výstavbu rodinných domů.

„Naším cílem je domluvit se s několika vlastníky zdejších pozemků na společném postupu a co nejdříve připravit vhodnou zástavbovou studii,” dodal Jireš.

Na konci loňského roku město navíc koupilo pozemky v lokalitě v Kotli, kde Žamberk doposud vlastnil zhruba polovinu pozemků a objekt bývalého hotelu. Nově radnice zakoupila téměř všechny zbývající parcely. Ucelená lokalita Kotel má podle vedení města velký význam a potenciál k dalšímu rozvoji. Žamberk nyní nebude omezovaný postojem jiných vlastníků a bude moci zvolit budoucnost tohoto místa. Jakékoliv stavební činnosti však bude předcházet období plánování, jak lokalitu správně využít.

I přesto se některým místním nelíbí odkup těchto pozemků. V Kotli se totiž nachází motokrosová trať, o kterou by tak mohli přijít. „Místní kluci odvedli velké úsilí, aby se tady zase mohlo jezdit a město jim hází klacky pod nohy. Je to škoda,” postěžoval si Jaroslav Bednář, který na místní trať také jezdí.