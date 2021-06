Lidé se v petici se vyslovili proti výstavbě nákupního centra v lokalitě, která slouží k odpočinku nejen pro místní, ale také pro turisty.

„Možná petice pomohla některým zastupitelům v rozhodování,“ řekl starosta a vzápětí oznámil, že koalice návrh jednání o změně územního plánu nepodpoří.

Další zastupitelé následně vysvětlili jednotný postoj, který po dlouhých týdnech zaujali. „Chtěla jsem za sebe a všechny kolegy z koalice říct, že náš názor se vyvíjel. Ve chvíli, kdy jsme dostali žádost na stůl, jsme neznali veškeré souvislosti. A díky tomu, že občané zvedli hlas a my jsme mu naslouchali, se závěrem změnil,“ uvedla radní Hana Chvátilová.

A o tom, že zastupitele k jejich stanovisku přivedla především petice občanů, mluvil také Petr Andrle. „Chtěl bych poděkovat petičnímu výboru. Výsledek bude takový, že zvítězí selský rozum, který jsme měli použít už na počátku,“ řekl na úterním zastupitelstvu.

Slova díků a smíření mezi městem a veřejností následně vyjádřili také občané, mezi nimi například Jan Kulhánek, který provozuje autokemp v diskutované lokalitě. „Chci poděkovat panu starostovi za to, že řekl, že nesouhlasí s výstavbou. Retail park v lokalitě je pro mě jako zlý sen. Areál slouží pro odpočinek,“ uvedl Kulhánek.

Veřejné debata v Žamberku nad změnou územního plánu, která by dala zelenou výstavbě retail parku.Zdroj: VIZUALIZACE: MĚSTO ŽAMBERKA postup zastupitelstva pochválil také jeden z iniciátorů petice Lukáš Lyer, který zároveň poděkoval za to, že město nakonec vyslyšelo hlas veřejnosti.

Na skutečnost, že se ale nejedná o názor všech obyvatel Žamberka ještě upozornila Hana Chvátilová. „Opravdu si nepřejeme, aby se tam něco takového událo. Bylo to díky zájmu a tlaku veřejnosti, ale nezapomínejme na ty, kteří tady dnes nejsou,“ podotkla.

Jedním z takových občanů je provozovatel místního penzionu Zdeněk Rot, který se, podle svých slov, na vlastní pěst vydal do ulic města, aby zjistil, co lidé v Žamberku chtějí. „Já i dalších 196 osob jsme pro to, aby v dané lokalitě retail park vznikl,“ konstatoval, avšak názor veřejnosti nijak nedoložil.

Pozemky, na kterých chtěla PH Rozvojová jako investor začít stavět, však nepatří městu, nýbrž potomkovi šlechtického rodu, baronu Davidovi Parishovi. „Pořád tady mluvíme o půdě, která není naše. Plánujeme, co by se tam dalo nebo nedalo udělat. Koalice se k této věci vyjádřila, řekla ne a ostatní diskuze jsou liché,“ reagovala místostarostka Zdeňka Šebková na jeden z dotazů, co chce město v dané lokalitě dále podnikat. Podle některých by v budoucnu mohlo město postavit třeba krytý bazén, který by navázal na stávající sportoviště.

Hana Chvátilová však možnost, že by pozemky město od Parishe koupilo, označila za fantaskní. „Musíme doufat, že majiteli pozemků někdo brzy nabídne takový záměr, který by ho zaujal,“ dodala.

Redakce Deníku v minulých týdnech oslovila Davida Parishe s dotazy ohledně případného prodeje pozemků, ten však přes opakované výzvy dodnes neodpověděl.