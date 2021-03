I Žamberk chce mít své logo, vyhlásil proto veřejnou soutěž na jeho vytvoření.

Žamberk | Foto: Archiv

„Logo a logotyp by měly být jednoduché, originální, nezaměnitelné a použitelné i samostatně,“ uvedl starosta města Oldřich Jedlička a dodal: „Budou používány na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách, webových prezentacích města a podobně.“ Soutěž o vytvoření jednotného vizuálního stylu města Žamberka proběhne dvoukolově. Logo má tvořit grafický symbol doplněný slovem Žamberk. „Logo i logotyp by měly být jednoduché, originální, srozumitelné, nezaměnitelné a nadčasové,“ konstatoval starosta. Návrhy přijímá radnice do 31. srpna.