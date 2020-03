„Spojení dvou světů, nelegální obchod s psychotropními látkami a člen bezpečnostní složky státu, která ochraňuje společnost. Dva naprosto odlišné světy v přátelském a pravidelném setkání,“ tvrdí zástupci nadačního fondu na Facebooku.

Ve čtvrtek na webových stránkách zveřejnili videozáznam výpovědi pětatřicetileté Martiny, bývalé uživatelky tvrdých drog z Orlickoústecka, která má podezření z propojení policie s dealery dokazovat. „Je to veřejné tajemství, všichni to vědí, ale nic se s tím nedá dělat… To, co se tam děje, je jedna velká fraška. Určitě nepomáhají policajti proti drogám, ale naopak to ještě podporují,“ tvrdí žena v rozhovoru s Paulem Williamem Kubasem.

Žena o sobě prohlašuje, že se z drogové závislosti vymanila. Tím, že sama byla od dvaceti let uživatelkou omamných a psychotropních látek, prý získala vhled do místního drogového podsvětí. Podle ní zašla provázanost dealerů a policistů tak daleko, že od situace dává ruce pryč i orlickoústecký policejní Toxi tým.

Zástupci nadačního fondu tvrdí, že shromáždili výpovědi svědků, které dokazují rozsáhlou trestnou činnost spočívající v nelegálních obchodech s psychotropními látkami. „Výpovědi hovořící o propojení policie a drogového podsvětí. Všechny důkazy a svědectví fond předává orgánům činným v trestním řízením včetně orgánů nadřízených a kontrolujících činnost Policie,“ dodávají.

Propojení se aktuálně nevyšetřuje

V rámci projektu ABBI dealer OFF zveřejnili na facebooku anonymizované fotografie údajného distributora drog LM (s přezdívkou Fuler) a policisty žamberského obvodního oddělení MJ. „Největší a dlouholetý drogový dealer, jehož prodej se měří na kilogramy. Prodejce pervitinu a marihuany, který se netají svými dobrými vztahy s Policií a dokonce konkrétního policistu označuje za svého ochránce, jenž mu poskytuje krytí,“ tvrdí zástupci nadačního fondu.

Generální inspekce bezpečnostních sborů ani Krajské ředitelství policie Pardubického kraje podezření na provázanost policistů s drogovými dealery aktuálně nevyšetřuje. „Do současné chvíle jsme neobdrželi žádný poznatek nebo informaci, která by se týkala propojení žamberských policistů s dealery drog,“ sdělila na dotaz Deníku mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

Na otázku redakce, zda se nadační fond se svým podezřením obrátil na policii, ředitel Patrik Neuwirth neodpověděl. „Co se týká našich kroků ohledně policistů, nemůžeme komentovat ani náznakem. Ovšem z logiky věci pochybuji, že by něco takového policisté byli schopni dohledat nebo vás informovat. Byla by tak naprosto narušena celá kauza,“ reagoval Neuwirth.