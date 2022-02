Barbora Števková z Rokytnice nad Orlicí nastoupila do učení před dvěma lety. „Jsem samouk, cukrařina mě ale odjakživa zajímala,“ říká Barbora.

V době, kdy se ale začala učit na žambereckém zámečku, byly školy kvůli pandemii koronaviru většinu času uzavřené. Své cukrářské dovednosti tak mohla zatím zlepšovat především teoreticky on-line formou s učiteli.

JEN JAKO KONÍČEK



Ačkoliv se Barbora ukázala jako nadějná cukrářka, sladkému pečení se do budoucna chce věnovat spíše jako koníčku. Jakmile získá výuční list, začne se učit jinému řemeslu. „Ráda bych šla do učení na opraváře zemědělských strojů. Mám k tomu odmalinka vztah,“ vysvětluje. Láká ji také chov zvířat, jejím snem je tak věnovat se zemědělství. „Chtěla bych jezdit s traktorem, moc mě to baví i uklidňuje,“ dodává studentka ze Žamberka.

Jako začínající cukrářka má už ale na kontě úspěchy. V tomto roce se například zúčastnila už 17. ročníku juniorské soutěže cukrářů O Priessnitzův dortík v Jeseníku. „Když jsem tam přijela a viděla ty výrobky, myslela jsem si, že to nedělali studenti. Dorty byly vážně krásné,“ vzpomíná.

Sama pak přivezla jeden ze svých výtvorů, který ozdobila nástroji pro truhláře. „Tak tematický zvolený dort jsem upekla proto, že jsem o soutěži vyprávěla kamarádovi, který se na zámečku učí na truhláře,“ vypráví Barbora.

Právě s dortem, ke kterému ji inspiroval kamarád, se Barbora umístila na třetím místě. Její spolužačka a zároveň spolusoutěžící Karolína Novotná se pak umístila šestém místě.