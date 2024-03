Podle exkluzivních dat, které získal Deník od Cermatu, si v posledních pěti letech vedly na Orlickoústecku nejlépe v přijímačkách z matematiky děti ze ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích.

Zástupce ředitele školy ve Výprachticích a zároveň místní učitel matematiky Jiří Formánek má v receptu na úspěch u přijímaček jasno. „Naše úspěchy souvisí se zodpovědnou prací nejen žáků, ale také všech pedagogů a to po celou dobu studia, co k nám žáci chodí,” prozradil Formánek.

Jak se tedy jednotliví žáci připravují? Zeptali jsme se přímo jich. Deváťák Lukáš prozradil, na co se při přípravách soustředil. „Připravujeme se na přijímačky tak, že si vše doma procvičujeme. Učitelé nám dělají kroužky zkoušení na přijímačky, kde si zkoušíme testy Cermatu z minulých let. Já si také zkusil přijímačky nanečisto v nedalekém městě,” vysvětlil Lukáš.

Deváťačka Anastázie upozornila na důležitost doučování. „Já se připravuji především s panem učitelem Formánkem během doučování z matematiky. Doma si pak zkouším testy z Cermatu a také z učebnic, které jsme dostali na pomoc k přijímačkám,” prozradila žákyně.

Možnost doučování a přípravy na přijímačky je u místního učitele matematiky samozřejmostí. „Nemám problém s doučováním. Je důležité, že za mnou dítě přijde samo. To znamená, že se to učit chce. Když jim to domlouvá rodič, to moc rád nemám,” vysvětlil Formánek.

S žáky se na tyto důležité testy připravuje svědomitě. Podle Formánka dítě musí vědět, co ho čeká. Na jakou úroveň se má připravit. Upozornil, že příprava nezačíná až v 9. třídě. „Od 8. třídy s žáky probírám možnosti výběru další školy. Často se to jasně profiluje,” vysvětlil matematikář.

Jak se tedy konkrétně připravují?