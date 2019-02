Vysoké Mýto - Městu se zatím nepodařilo prodat odstavenou bioplynovou stanici, kterou vybudovalo s pomocí dotací v roce 2008. Starosta František Jiraský informoval, že do loni vyhlášeného výběrového řízení se nikdo nepřihlásil a ani později se nenašel kupec, jehož nabídku by radnice mohla přijmout.

„Po ukončení výběrového řízení se ozvaly dvě firmy, družstvo KSK Metal Brno a ještě jedna společnost. Nějakou dobu jsme s nimi vyjednávali, bylo to ale velmi nekonkrétní, nabídky se stále měnily a nikdy nedošlo k tomu, že bychom začali jednat o podrobnostech kupní smlouvy. Takže to vyšumělo do ztracena," uvedl starosta. Družstvo KSK Metal se po čase znovu ozvalo, nicméně jasný návrh nepředložilo a zastupitelé prodej odmítli. „Do toho přišla nabídka na odkup od místní firmy Toro VM, ovšem pouze za pět milionů korun. My máme na bioplynovou stanici odhad asi 25 milionů korun, takže cena je pro nás nepřijatelná. Navíc společnost svou nabídku zase stáhla," dodal František Jiraský.

Dalším seriózním zájemcům o koupi se město nebrání. Zvažuje ale také jiné možnosti. Chce nabídnout k prodeji samotnou technologii, objekt stanice by řešilo později, mohla by se do něj přestěhovat například společnost Městské lesy. Firma Toro VM také přišla s návrhem, že by si bioplynovou stanici pronajala.

Zařízení stojí v místní části Šnakov u čistírny odpadních vod. Zpracovávalo odpady z domácností i městské zeleně, kuchyní, restaurací a jídelen, stejně jako čistírenské kaly. Vyrábělo elektřinu, kterou město prodávalo do veřejné sítě. Na stavbu za 71 milionů korun radnice získala 49 milionů z evropských fondů a přibližně 15 milionů od státu a Pardubického kraje. Stanice ale prodělávala, neměla dostatek vstupních surovin a bylo nutné na ni ročně doplácet až dva miliony korun.