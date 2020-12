Byl to již třetí pokus najít pro areál nového majitele. Do první dražby v září se nepřihlásil žádný zájemce, druhá plánovaná na listopad byla kvůli koronaviru zrušena. Třetí dražba sice proběhla, ale ani za cenu sníženou z 35,6 na 28,5 milionu korun se areál neprodal. Jediný přihlášený zájemce se nedostavil. „Podnikneme další kroky, aby se areál prodal. V tuto chvíli však nelze říci, jakou formou, zda veřejnou dražbou nebo prostřednictvím internetu, toto rozhodnutí teprve padne,“ uvedla ředitelka odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí Jana Mayerová. Rozhodnutí, zda cena požadovaná za areál zůstane stejná, nebo půjde dolů, také teprve padne. „Budeme se snažit prodej připravit v co nejkratší době, protože areál je prázdný a je škoda, že není využíván,“ dodala Jana Mayerová.

Že ani při opakované dražbě se zájemce nenašel, starostu Králík Václava Kubína nepřekvapilo. Město mělo o areál zájem, chtělo jej však získat bezúplatným převodem. Šly by Králíky do dražby, kdyby cena klesala? „Naše stanovisko se nemění. Stále platí a můžu jen opakovat, že je to bezúplatný převod,“ konstatoval Kubín a dodal, že by cena požadovaná za areál musela klesnout až na roveň bezúplatného převodu. Obyvatelům Králík není lhostejné, kdo a za jakým účelem objekt v centru města koupí. „Domnívám se, že cena je pro ty investory méně zajímavá. Snažíme se sledovat, co se s nemovitostí děje. Když jsou prohlídky pořádané úřadem pro zastupování státu, snažíme se tam vždy být osobně přítomni, abychom viděli potencionálního investora, zájemce. Snažíme se s těmi, o kterých víme, že mají o tuto nemovitost zájem, nějakým způsobem komunikovat,“ dodal Kubín. Města v pohraničí investice potřebují, aby z nich hlavně mladí lidé neutíkali do vnitrozemí. „Domnívám se, že když se najde dobrý investor, který zainvestuje do objektu, který bude sloužit k zajímavému podnikání nebo třeba i pro bydlení, městu Králíky to pomůže,“ uzavírá starosta.

Areál čeká a čeká

Od roku 2014, kdy objekt opustili chovanci výchovného ústavu, je prázdný. Nejdříve tu byl záměr ministerstva vnitra areál přebudovat na azylové zařízení pro utečence, lidé v Králíkách však byli proti a na jejich stranu se postavil i hejtman Martin Netolický, který kontaktoval tehdejšího ministra Milana Chovance. I další plán, tentokrát ministerstva spravedlnosti, areál proměnit na ženskou věznici v Králíkách narazil. Místní ji odmítli v referendu. Záměr byl oficiálně odvolán ústy ministryně spravedlnosti Marie Benešová vloni. Protože stát pro areál nenašel využití, prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ho nabízí veřejnosti.